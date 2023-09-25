صدارة خماسية في دوري ناصر الممتاز:الخالدية والمنامة يبدآن المهمة بنجاح.. وثلاثي آخر ينشد المجد

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
التصوير: محمد سرحان
أظهرت الجولة الأولى من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 صدارة خماسية، بعد النتائج التي أفرزتها المباريات الستة للجولة الافتتاحية، حيث انطلقت الجولة بلقاءين الأول بين المنامة والشباب وفاز فيه المنامة بهدفين دون مقابل، والآخر بين المحرق والحد وفاز فيه المحرق على حساب جاره بهدفين مقابل هدف واحد. وفي اليوم الثاني تواجه الرفاع مع النجمة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في حين فاز الحالة على حساب البسيتين بهدف دون مقابل. أما مباراتي اليوم الثالث لحساب هذه الجولة فقد أسفرت عن فوز بطل الدوري في الموسم الماضي فريق الخالدية بهدفين دون مقابل على حساب سترة، وفي ذات الوقت فاز الرفاع الشرقي على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. وقد شهدت الجولة تسجيل 15 هدفاً لتكون البداية الهجومية للمسابقة مبشرة للغاية.
الشروقي يستذكر والده الراحل
استذكر جناح المحرق الدولي احمد الشروقي والده الراحل، بعد مساهمته في إحراز هدف الفوز على حساب الحد، إثر تنفيذه لركلة حرة مباشرة أكملها زميله المدافع حمزة الجبن برأسه.
وبعد إحراز الهدف المحرقاوي الثاني، وقف اللاعب أحمد الشروقي على طريقة والده الراحل والذي كان من اللاعبين البارزين، ليستذكر الابن البار والده وقدوته، في موقف إنساني رائع.
ظهور مختلف.. وأجمل هدف
أكدت هذه الجولة الحضور القوي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة، والذي صعد في الموسم الماضي لدوري ناصر بن حمد الممتاز بسجل خال من الهزائم، بعد أن خرج بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما من أمام فريق الرفاع صاحب السجل الناصع في دوري ناصر بمسماه الحالي، ليرسل رسالة مهمة مفادها أنه موجود في قائمة المنافسة.
الفريق النجماوي ظهر متماسكا كواحد من الفرق التي لا يمكن استبعادها من التقدم للأمام مع مرور الأيام، وهذا ينسحب على العمل الجماعي اللافت للفريق بقيادة مدربه الوطني إسماعيل كرامي، وخصوصا من خلال تحقيق الفريق نجاحاً بارزا في معسكره الخارجي في مدينة صلالة العمانية.
بقي أن نشير إلى أن اللاعب النجماوي عيسى موسى صاحب الهدف الثاني، حاز على أفضلية وجمالية أهداف الجولة، عندما أسكن الكرة شباك الرفاع من ركلة حرة مباشرة، نفذها بطريقة الكبار.
حضور جماهيري متفاوت
حرصت الجماهير الرياضية في افتتاح منافسات الجولة الأولى بدوري ناصر بن حمد الممتاز على الحضور والمتابعة، وتشجيع فرقها على اختلاف المسميات، رغم أن جولة الافتتاح شهدت حضورا متفاوتاً بين المباريات. وتعد مواجهة المحرق والحد التي احتضنها ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد هي الأكبر حضورا، حيث شهدت المنافسات في المجمل تواجد مختلف الأعمار بين الأطفال والشباب وكبار السن وكذلك من الجنس الناعم.
تياغو.. هداف بالفطرة
تمكن المهاجم المتألق البرازيلي تياغو اغوستو من تأكيد براعته في لقاء الرفاع الشرقي أمام الأهلي عندما قاد فريقه للفوز في الوقت القاتل، بإحرازه الهدف الثاني في مرمى الحارس الأهلاوي إبراهيم لطف الله وفي الدقيقة (96)، من خلال قراءته الذكية للهجمة وتمريرة زميله التي ضرب من خلالها دفاعات الأهلي، وساهم في خطف فريقه للنقاط الكاملة، ليؤكد موهبته وأنه هداف بالفطرة.
تياغو لم يؤكد فقط جدارته التهديفية وإنما أوصل فكرة مهمة بأن كرة القدم تلعب بالعقل أكثر من أي شيء آخر، لاسيما في الأوقات الحساسة والمهمة.
الختال يفتتح أهداف الموسم
افتتح اللاعب الدولي إبراهيم الختال جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنامة أول أهداف المسابقة، عندما أحرز هدف فريقه في مرمى الشباب في الدقيقة (52) من زمن الشوط الثاني. وشهدت المنافسات أيضا أول بطاقة حمراء للاعب الحد ايموبيلي (96) لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني في مباراة فريقه أمام المحرق، في حين أضاع لاعب الحالة ممادو ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة (18) في مباراتهم أمام البسيتين.
الهداف يواصل هوايته
افتتح الهداف مهدي عبدالجبار مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الخالدية سجل أهدافه مع ناديه الجديد بإحراز الهدف الأول في بداية الموسم في مرمى سترة، عندما حوّل تمريرة هوائية من زميله ضرغام إسماعيل، إلى هدف رأسي ناجح في الشوط الأول، ليعلن أنه سينافس بقوة، وكما جرت العادة على لقب هداف المسابقة.
مهدي ليس غريبا على الشباك فقد خاض المواسم الثلاثة الماضية بقميص المنامة، ونجح في المنافسة بقوة على هداف الدوري، ونال العديد من الجوائز التي أثبتت موهبته ونجاعته أمام المرمى، ومن الطبيعي جدا ان نراه هذا الموسم يتألق بقميص الخالدية، لاسيما في وجود العوامل المساعدة على تألقه وتميزه من خلال زملائه اللاعبين في صفوف بطل الدوري.
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