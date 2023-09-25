صدارة خماسية في دوري ناصر الممتاز:الخالدية والمنامة يبدآن المهمة بنجاح.. وثلاثي آخر ينشد المجد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

التصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

أظهرت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023-2024‭ ‬صدارة‭ ‬خماسية،‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬أفرزتها‭ ‬المباريات‭ ‬الستة‭ ‬للجولة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬الجولة‭ ‬بلقاءين‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والشباب‭ ‬وفاز‭ ‬فيه‭ ‬المنامة‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬والآخر‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والحد‭ ‬وفاز‭ ‬فيه‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جاره‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬تواجه‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬وانتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭. ‬أما‭ ‬مباراتي‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬لحساب‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬فقد‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سترة،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭. ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬تسجيل‭ ‬15‭ ‬هدفاً‭ ‬لتكون‭ ‬البداية‭ ‬الهجومية‭ ‬للمسابقة‭ ‬مبشرة‭ ‬للغاية‭.‬





الشروقي يستذكر والده الراحل

استذكر‭ ‬جناح‭ ‬المحرق‭ ‬الدولي‭ ‬احمد‭ ‬الشروقي‭ ‬والده‭ ‬الراحل،‭ ‬بعد‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحد،‭ ‬إثر‭ ‬تنفيذه‭ ‬لركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬أكملها‭ ‬زميله‭ ‬المدافع‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن‭ ‬برأسه‭.‬

وبعد‭ ‬إحراز‭ ‬الهدف‭ ‬المحرقاوي‭ ‬الثاني،‭ ‬وقف‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬والده‭ ‬الراحل‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارزين،‭ ‬ليستذكر‭ ‬الابن‭ ‬البار‭ ‬والده‭ ‬وقدوته،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬إنساني‭ ‬رائع‭.‬





ظهور مختلف.. وأجمل هدف

أكدت‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الحضور‭ ‬القوي‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة،‭ ‬والذي‭ ‬صعد‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬بسجل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الهزائم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثلهما‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬صاحب‭ ‬السجل‭ ‬الناصع‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بمسماه‭ ‬الحالي،‭ ‬ليرسل‭ ‬رسالة‭ ‬مهمة‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المنافسة‭.‬

الفريق‭ ‬النجماوي‭ ‬ظهر‭ ‬متماسكا‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبعادها‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬للأمام‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الأيام،‭ ‬وهذا‭ ‬ينسحب‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬اللافت‭ ‬للفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬الفريق‭ ‬نجاحاً‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صلالة‭ ‬العمانية‭.‬

بقي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬النجماوي‭ ‬عيسى‭ ‬موسى‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني،‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬أفضلية‭ ‬وجمالية‭ ‬أهداف‭ ‬الجولة،‭ ‬عندما‭ ‬أسكن‭ ‬الكرة‭ ‬شباك‭ ‬الرفاع‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة،‭ ‬نفذها‭ ‬بطريقة‭ ‬الكبار‭.‬





حضور جماهيري متفاوت

حرصت‭ ‬الجماهير‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬والمتابعة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬فرقها‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬المسميات،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬جولة‭ ‬الافتتاح‭ ‬شهدت‭ ‬حضورا‭ ‬متفاوتاً‭ ‬بين‭ ‬المباريات‭. ‬وتعد‭ ‬مواجهة‭ ‬المحرق‭ ‬والحد‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬حضورا،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬تواجد‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬الجنس‭ ‬الناعم‭.‬





تياغو.. هداف بالفطرة

تمكن‭ ‬المهاجم‭ ‬المتألق‭ ‬البرازيلي‭ ‬تياغو‭ ‬اغوستو‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬براعته‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬عندما‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل،‭ ‬بإحرازه‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬الأهلاوي‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ (‬96‭)‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قراءته‭ ‬الذكية‭ ‬للهجمة‭ ‬وتمريرة‭ ‬زميله‭ ‬التي‭ ‬ضرب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬دفاعات‭ ‬الأهلي،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬فريقه‭ ‬للنقاط‭ ‬الكاملة،‭ ‬ليؤكد‭ ‬موهبته‭ ‬وأنه‭ ‬هداف‭ ‬بالفطرة‭.‬

تياغو‭ ‬لم‭ ‬يؤكد‭ ‬فقط‭ ‬جدارته‭ ‬التهديفية‭ ‬وإنما‭ ‬أوصل‭ ‬فكرة‭ ‬مهمة‭ ‬بأن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تلعب‭ ‬بالعقل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الحساسة‭ ‬والمهمة‭.‬





الختال يفتتح أهداف الموسم

افتتح‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬جناح‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬أول‭ ‬أهداف‭ ‬المسابقة،‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬52‭) ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬وشهدت‭ ‬المنافسات‭ ‬أيضا‭ ‬أول‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬للاعب‭ ‬الحد‭ ‬ايموبيلي‭ (‬96‭) ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬الإنذار‭ ‬الأصفر‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أضاع‭ ‬لاعب‭ ‬الحالة‭ ‬ممادو‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬18‭) ‬في‭ ‬مباراتهم‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭.‬





الهداف يواصل هوايته

افتتح‭ ‬الهداف‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ونادي‭ ‬الخالدية‭ ‬سجل‭ ‬أهدافه‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الجديد‭ ‬بإحراز‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬سترة،‭ ‬عندما‭ ‬حوّل‭ ‬تمريرة‭ ‬هوائية‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬ضرغام‭ ‬إسماعيل،‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬رأسي‭ ‬ناجح‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ليعلن‭ ‬أنه‭ ‬سينافس‭ ‬بقوة،‭ ‬وكما‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬هداف‭ ‬المسابقة‭.‬

مهدي‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬الشباك‭ ‬فقد‭ ‬خاض‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬بقميص‭ ‬المنامة،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬هداف‭ ‬الدوري،‭ ‬ونال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬موهبته‭ ‬ونجاعته‭ ‬أمام‭ ‬المرمى،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬جدا‭ ‬ان‭ ‬نراه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يتألق‭ ‬بقميص‭ ‬الخالدية،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬العوامل‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تألقه‭ ‬وتميزه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زملائه‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭.‬