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تشين هايانغ يعزّز ذهب الصين برصيد 39 ميدالية

9/25/2023 7:31:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تابعت‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬السباحة‭ ‬وتحليقها‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الميداليات‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬هانغجو‭ ‬الآسيوية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬وحطّمت‭ ‬الهند‭ ‬أول‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬عالمي،‭ ‬فيما‭ ‬ضمنت‭ ‬الكويت‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬في‭ ‬المبارزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برونزية‭ ‬يوسف‭ ‬الشملان‭ ‬في‭ ‬الحسام‭. ‬وواصلت‭ ‬الصين‭ ‬جرف‭ ‬الميداليات‭ (‬39‭ ‬ذهبية‭)‬،‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ (‬10‭) ‬واليابان‭ (‬5‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬تألقها‭ ‬في‭ ‬السباحة،‭ ‬التجذيف،‭ ‬الرماية،‭ ‬التايكواندو،‭ ‬الووشو‭ ‬والدراجات‭ ‬الجبلية‭.‬

وبعد‭ ‬إحرازها‭ ‬جميع‭ ‬الذهبيات‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬حصدت‭ ‬الصين‭ ‬أربع‭ ‬ذهبيات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع،‭ ‬بقيادة‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬تشين‭ ‬هايانغ‭. ‬أحرز‭ ‬تشين‭ ‬ذهبية‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬صدراً،‭ ‬مسجلاً‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ (‬57.76‭ ‬ثانية‭) ‬وهو‭ ‬أفضل‭ ‬رقم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭. ‬وصنع‭ ‬هايانغ‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فوكوكا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬أمام‭ ‬نجوم‭ ‬مميزين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬البريطاني‭ ‬آدم‭ ‬بيتي‭. ‬فرض‭ ‬ابن‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬نفسه‭ ‬ملكاً‭ ‬جديداً‭ ‬لسباحة‭ ‬الصدر،‭ ‬بإحرازه‭ ‬الذهبيات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬ومسجلاً‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬في‭ ‬200‭ ‬م‭.‬

قال‭ ‬تشين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أحرز‭ ‬فضية‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬متنوعة‭ ‬وراء‭ ‬مواطنه‭ ‬وانغ‭ ‬شون‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالنتيجة‭ ‬اليوم‭. ‬فورمتي‭ ‬مشابهة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬وأحاول‭ ‬اعتماد‭ ‬بعض‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭. ‬أنا‭ ‬أكثر‭ ‬عدوانية‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سباقاتي،‭ ‬وأسرع‮»‬‭. ‬ودافع‭ ‬الصيني‭ ‬شو‭ ‬جيايو،‭ ‬حامل‭ ‬برونزية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬50‭ ‬م‭ ‬ظهراً،‭ ‬محرزاً‭ ‬ذهبيته‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬ظهراً‭. ‬وفي‭ ‬السباق‭ ‬عينه‭ ‬لدى‭ ‬السيدات،‭ ‬أحرزت‭ ‬وانغ‭ ‬شوير،‭ ‬سابعة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬الذهبية‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬وان‭ ‬ليتيان‭.‬

وفي‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬متنوعة،‭ ‬تألقت‭ ‬الصينية‭ ‬الشابة‭ ‬يو‭ ‬ييتينغ‭ (‬18‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬حاملة‭ ‬برونزية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬محرزة‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬أمام‭ ‬مواطنتها‭ ‬المخضرمة‭ ‬يي‭ ‬شيوين‭. ‬وكان‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬يوتشان‭ ‬جي‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬الاحتكار‭ ‬الصيني،‭ ‬عندما‭ ‬توّج‭ ‬بسباق‭ ‬50‭ ‬م‭ ‬حرة،‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬يان‭ ‬ينتو‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭. ‬كما‭ ‬حصدت‭ ‬شيوفان‭ ‬هوهي‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬فضيتين‭ ‬أولمبيتين‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬الحرة،‭ ‬ذهبية‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬حرة‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الصينية‭ ‬لي‭ ‬بينغجيي‭.‬

لم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬2018‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬قدمها،‭ ‬فرضت‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسرع‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الحرة،‭ ‬لكنها‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬مكتفية‭ ‬بفضية‭ ‬في‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬حرة‭. ‬وتفوّق‭ ‬رجال‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التتابع‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬حرة،‭ ‬مسجلين‭ ‬رقماً‭ ‬جديداً‭ ‬للدورة،‭ ‬فيما‭ ‬راحت‭ ‬البرونزية‭ ‬لليابان‭.‬

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