تشين هايانغ يعزّز ذهب الصين برصيد 39 ميدالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو -أ ف ب: تابعت جمهورية الصين الشعبية هيمنتها على السباحة وتحليقها في ترتيب الميداليات في ألعاب هانغجو الآسيوية أمس الإثنين، وحطّمت الهند أول رقم قياسي عالمي، فيما ضمنت الكويت أول ميدالية في تاريخها في المبارزة من خلال برونزية يوسف الشملان في الحسام. وواصلت الصين جرف الميداليات (39 ذهبية)، بفارق كبير عن أقرب مطارديها كوريا الجنوبية (10) واليابان (5)، بعد تألقها في السباحة، التجذيف، الرماية، التايكواندو، الووشو والدراجات الجبلية.
وبعد إحرازها جميع الذهبيات السبع في السباحة خلال اليوم الافتتاحي، حصدت الصين أربع ذهبيات من أصل سبع، بقيادة بطل العالم في الصدر تشين هايانغ. أحرز تشين ذهبية 100 م صدراً، مسجلاً ثاني أسرع زمن هذه السنة (57.76 ثانية) وهو أفضل رقم في تاريخ الألعاب. وصنع هايانغ مفاجأة في بطولة العالم في فوكوكا في يوليو عندما أحرز ذهبية 100 م أمام نجوم مميزين في ظل غياب البريطاني آدم بيتي. فرض ابن الرابعة والعشرين نفسه ملكاً جديداً لسباحة الصدر، بإحرازه الذهبيات الثلاث في هذا الاختصاص ومسجلاً رقماً قياسياً في 200 م.
قال تشين الذي كان أحرز فضية 200 م متنوعة وراء مواطنه وانغ شون الأحد «أنا سعيد بالنتيجة اليوم. فورمتي مشابهة لبطولة العالم وأحاول اعتماد بعض الاستراتيجيات الجديدة في السباقات. أنا أكثر عدوانية في النصف الأول من سباقاتي، وأسرع». ودافع الصيني شو جيايو، حامل برونزية بطولة العالم، عن لقبه في 50 م ظهراً، محرزاً ذهبيته الثانية بعد 100 م ظهراً. وفي السباق عينه لدى السيدات، أحرزت وانغ شوير، سابعة بطولة العالم في يوليو، الذهبية متقدمة على مواطنتها وان ليتيان.
وفي 200 م متنوعة، تألقت الصينية الشابة يو ييتينغ (18 عاماً)، حاملة برونزية بطولة العالم، محرزة المركز الأول، أمام مواطنتها المخضرمة يي شيوين. وكان الكوري الجنوبي يوتشان جي أول من كسر الاحتكار الصيني، عندما توّج بسباق 50 م حرة، متفوقاً على يان ينتو هو من هونغ كونغ. كما حصدت شيوفان هوهي من هونغ كونغ، الحائزة على فضيتين أولمبيتين في السباحة الحرة، ذهبية 200 م حرة بفارق كبير عن الصينية لي بينغجيي.
لم تشارك في آسياد 2018 لإصابة في قدمها، فرضت نفسها من بين الأسرع عالمياً في السباقات الحرة، لكنها أخفقت في بطولة العالم الأخيرة مكتفية بفضية في 100 م حرة. وتفوّق رجال كوريا الجنوبية على الصين في سباق التتابع أربع مرات 200 م حرة، مسجلين رقماً جديداً للدورة، فيما راحت البرونزية لليابان.
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