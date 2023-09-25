أول رقم عالمي لرماة الهند وميدالية كويتية أولى في المبارزة بآسياد هانغجو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬حطّمت‭ ‬الهند‭ ‬أول‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬هانغجو‭ ‬الآسيوية‭ ‬أمس،‭ ‬وتابعت‭ ‬الصين‭ ‬تحليقها‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الميداليات،‭ ‬فيما‭ ‬ضمنت‭ ‬الكويت‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬في‭ ‬المبارزة‭. ‬ونجح‭ ‬الرماة‭ ‬الهنود‭ ‬ديفيانش‭ ‬بانوار،‭ ‬رودرانكش‭ ‬باتيل‭ ‬وأيشواري‭ ‬تومار‭ ‬بتسجيل‭ ‬1893‭.‬7‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬ذهبية‭ ‬بندقية‭ ‬الهواء‭ ‬المضغوط‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬10‭ ‬أمتار‭. ‬وتخطّى‭ ‬الفريق‭ ‬الهندي‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الصين‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬باكو‭ (‬1893.3‭) .‬وهذه‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولى‭ ‬للهند،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬الصين‭ ‬جرف‭ ‬الميداليات‭ (‬32‭ ‬ذهبية‭)‬،‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ (‬6‭) ‬قال‭ ‬تومار‭ ‬عن‭ ‬زميليه‭: ‬‮«‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬هما‭ ‬رياضيان‭ ‬مميزان‭. ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬اللعب‭ ‬إلى‭ ‬جانبهما‮»‬‭. ‬كما‭ ‬حطّم‭ ‬الصيني‭ ‬شينغ‭ ‬ليهاو‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬فردي‭ ‬بندقية‭ ‬الهواء‭ ‬المضغوط‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أمتار،‭ ‬مسجلاً‭ ‬253‭.‬3‭ ‬نقطة‭ ‬ومتخطياً‭ ‬رقم‭ ‬مواطنه‭ ‬يو‭ ‬هاونان‭ ‬المسجّل‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭.‬

قال‭ ‬شينغ‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬محظوظاً‭ ‬في‭ ‬النهائي‭. ‬كانت‭ ‬الأمور‭ ‬سلسة‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الهند،‭ ‬أحرزت‭ ‬ماكاو‭ ‬ذهبيتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الوو‭ ‬شو‭ ‬عبر‭ ‬لي‭ ‬يي‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أول‭ ‬رياضية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الصينية‭ ‬الإدارية‭ ‬الخاصة‭ ‬تحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭. ‬قالت‭ ‬ابنة‭ ‬الحادية‭ ‬والثلاثين‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬فخورة‭ ‬حقاً‭. ‬ربما‭ ‬مسيرتي‭ ‬الممتدة‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬سعيدة‮«‬‭. ‬وفي‭ ‬التزلج‭ ‬على‭ ‬الألواح‭ (‬سكايتبورد‭) ‬تألقت‭ ‬اليابانية‭ ‬كوساكي‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لإحراز‭ ‬ذهبية‭ ‬المنتزه‭. ‬وبعد‭ ‬إحرازها‭ ‬جميع‭ ‬الذهبيات‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬هيمنة‭ ‬صينية‭ ‬جديدة‭ ‬بقيادة‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬تشين‭ ‬هايانغ‭. ‬صنع‭ ‬هايانغ‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فوكوكا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬100م‭ ‬أمام‭ ‬نجوم‭ ‬مميزين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬البريطاني‭ ‬آدم‭ ‬بيتي‭. ‬فرض‭ ‬ابن‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬نفسه‭ ‬ملكاً‭ ‬جديداً‭ ‬لسباحة‭ ‬الصدر،‭ ‬بإحرازه‭ ‬الذهبيات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬ومسجلاً‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬في‭ ‬200م‭.‬

وتسعى‭ ‬شيوفان‭ ‬هوغي‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬الحائزة‭ ‬ميداليتين‭ ‬فضيتين‭ ‬أولمبيتين‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬الحرة،‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬احتكار‭ ‬صيني‭ ‬عندما‭ ‬تخوض‭ ‬نهائي‭ ‬200م‭ ‬حرة‭. ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬2018‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬قدمها،‭ ‬فرضت‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسرع‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الحرة،‭ ‬لكنها‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬مكتفية‭ ‬بفضية‭ ‬في‭ ‬100م‭ ‬حرة‭.‬

ضمن‭ ‬المبارز‭ ‬الكويتي‭ ‬يوسف‭ ‬الشملان‭ ‬حصول‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الأولى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الحسام‭ (‬فردي‭). ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الميدالية‭ ‬الأولى‭ ‬للكويت‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المبارزة‭ ‬في‭ ‬‮«‬العرس‭ ‬القاري‮»‬،‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬مشاركتها‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬1974‭. ‬ونجح‭ ‬الشملان‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬لاعبين‭ ‬عدة‭ ‬قبل‭ ‬ولوج‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وضمان‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير،‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بخمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ثم‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬15‭-‬11‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16،‭ ‬والكازخستاني‭ ‬أرتيوم‭ ‬سركيسيان‭ ‬15‭-‬10‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بونجيل‭ ‬غو‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لاحقاً‭.‬

معلوم‭ ‬أن‭ ‬الخاسرَين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬يحصلان‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬برونزية‭. ‬وكان‭ ‬الشملان‭ ‬بلغ‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمبارزة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬متوقعا‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬هوانغجو‭.‬



