تهافت هائل على تذاكر مسابقات الرياضات الإلكترونية بآسياد هانغجو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬اضطر‭ ‬بعض‭ ‬المشجعين‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬أسمائهم‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬اليانصيب‭ ‬الخاص‭ ‬بتذاكر‭ ‬مسابقات‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬رؤية‭ ‬أبطالهم‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفة‭ ‬التذكرة‭ ‬الواحدة‭ ‬137‭ ‬دولاراً‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للذين‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬الحظ،‭ ‬اضطروا‭ ‬للانتظار‭ ‬خارج‭ ‬بوابات‭ ‬مركز‭ ‬هانغجو‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بتصميمه‭ ‬المستقبلي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬رؤية‭ ‬أبطالهم‭ ‬يمرون‭ ‬أمامهم‭ ‬في‭ ‬الحافلات‭ ‬الرسمية‭ ‬للألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأدرجت‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬كحدث‭ ‬تنافسي‭ ‬رسمي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تشكل‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإمكانية‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬رياضة‭ ‬أولمبية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬بقيادة‭ ‬لاعبين‭ ‬مشاهير‭ ‬مثل‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لي‭ ‬‮«‬فايكر‮»‬‭ ‬سانغ‭-‬هيوك‭. ‬وستوزع‭ ‬الميداليات‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬ألعاب،‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬أرينا‭ ‬أوف‭ ‬فالور‮»‬‭ ‬و«ليغ‭ ‬أوف‭ ‬ليجيندز‮»‬‭ ‬و«إي‭ ‬أيه‭ ‬سبورتس‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬أونلاين‮»‬‭.‬

ولتأكيد‭ ‬مدى‭ ‬شعبية‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬فإنها‭ ‬الحدث‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬حجزت‭ ‬فيها‭ ‬التذاكر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬يانصيب‭ ‬أولي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬قبل‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬للشراء‭ ‬المباشر‭. ‬ويصل‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬حتى‭ ‬ألف‭ ‬يوان‭ (‬137‭ ‬دولاراً‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أحد‭ ‬أغلى‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬مشاهدتها‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغجو‭.‬

وقال‭ ‬المشجع‭ ‬الشاب‭ ‬كيجين‭ ‬شو‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬لمسابقة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كان‭ ‬أمراً‭ ‬مرهقاً‭ ‬جداً‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬‮«‬اضطررت‭ ‬للمحاولة‭ ‬خمس‭ ‬أو‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬أنجح‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭. ‬الجميع‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬لمساندة‭ ‬الفريق‭ ‬الصيني‭ ‬ولاعبيهم‭ ‬المفضلين،‭ ‬بالتالي‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اندفاع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬وإظهار‭ ‬دعمهم‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تمنع‭ ‬المتاعب‭ ‬والنفقات‭ ‬شياوهان‭ ‬جاو‭ ‬الذي‭ ‬أدرج‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬السحوبات‭ ‬الممكنة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بالتذكرة‭ ‬الثمينة‭. ‬وقال‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التذكرة‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً،‭ ‬ولعب‭ ‬الحظ‭ ‬دوراً‭ ‬أيضاً‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬متفرج‭ ‬محظوظ‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬شينيو‭ ‬جيانغ‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬‮«‬أردت‭ ‬حقاً‭ ‬رؤية‭ ‬الفريق‭ ‬الصيني‭ ‬يلعب‭ ‬لكني‭ ‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬لهذه‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

ويفرض‭ ‬المنظمون‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يذكروا‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬التذاكر‭ ‬الصادرة،‭ ‬على‭ ‬المتفرجين‭ ‬تسجيل‭ ‬وثائقهم‭ ‬التعريفية‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬وإظهارها‭ ‬عند‭ ‬دخول‭ ‬المكان‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لمنع‭ ‬المضاربة‭.‬











