إنتر لمواصلة بدايته المثالية ونابولي يبحث عن الحلول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يمني‭ ‬إنتر‭ ‬النفس‭ ‬بمواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬المثالية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬ساسوولو‭ ‬غدا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة،‭ ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬الحلول‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬الذي‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬هائل‭. ‬ويقدم‭ ‬إنتر‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬للموسم‭ ‬لم‭ ‬يعكرها‭ ‬سوى‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ما‭ ‬خوله‭ ‬التربع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بمبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى،‭ ‬مسجلاً‭ ‬فيها‭ ‬14‭ ‬هدفاً‭ ‬فيما‭ ‬اهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭.‬

وشدد‭ ‬فيديريكو‭ ‬دي‭ ‬ماركو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬الرائع‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬إمبولي‭ ‬الأحد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إينزاغي‭ ‬راضياً‭ ‬عما‭ ‬شاهده‭ ‬من‭ ‬فريقه‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬انتظرنا‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لنأخذ‭ ‬الأسبقية،‭ ‬لكننا‭ ‬تعاملنا‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬والمقاربة‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحلينا‭ ‬بالصبر‭ ‬ولعبنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حقاً‭. ‬لقد‭ ‬خلقنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬ولم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬واحدة،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬تراجعنا‭ ‬قليلاً‭. ‬لكننا‭ ‬قاربنا‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة‭ ‬وهدف‭ ‬ديماركو‭ ‬ساعدنا‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتعرّض‭ ‬المهاجم‭ ‬الجديد‭ ‬النمسوي‭ ‬ماركو‭ ‬أرناوتوفيتش‭ ‬للاصابة‭ ‬بعد‭ ‬نزوله‭ ‬بديلاً‭ ‬ضد‭ ‬إمبولي،‭ ‬وتطرق‭ ‬إنزاغي‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬سنقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬الاختبارات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬إنها‭ ‬النقطة‭ ‬السيئة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لهذا‭ ‬اليوم‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬عندما‭ ‬شارك‭. ‬لقد‭ ‬شعر‭ ‬بشيء‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬القابضة‭. ‬سيتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننتظر‭ ‬لنرى‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬إصابة‭ ‬النمسوي‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬بولونيا‭ ‬‮«‬خسارة‭ ‬كبيرة‭. ‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬أربعة‭ ‬مهاجمين‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬التناوب‭. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬سيتعين‭ ‬عليّ‭ ‬تقييم‭ ‬الأمور‭: ‬لدينا‭ (‬الهولندي‭ ‬دايفي‭) ‬كلاسن‭ ‬و‭(‬الأرميني‭ ‬هنريخ‭) ‬مخيتاريان‭ ‬اللذين‭ ‬يمكنهما‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المهاجم‭ ‬الثاني،‭ ‬لكننا‭ ‬سننتظر‭ ‬لنرى‭ ‬مسألة‭ ‬عودة‭ ‬أرناوتوفيتش‭. ‬هناك‭ ‬أيضاً‭ (‬ستيفانو‭) ‬سينسي،‭ ‬وهو‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬سيساعدنا‭ ‬في‭ ‬الانطلاق‭ ‬الى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

وخلافاً‭ ‬لديماركو،‭ ‬رأى‭ ‬إنزاغي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إنتر‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬توجيه‭ ‬أي‭ ‬رسائل‭. ‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬مشوارنا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬لكننا‭ ‬لعبنا‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭. ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬بسرعة‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الحافز‭ ‬والتركيز‭. ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬ونحتاج‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬أسلوبنا‭. ‬أنا‭ ‬راض‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬وضد‭ ‬فريق‭ ‬ألحق‭ ‬بيوفنتوس‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬السبت‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬إنتر‭ ‬التعامل‭ ‬بحذر‭ ‬مع‭ ‬ساسوولو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬وحيداً‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬والمحافظة‭ ‬أقله‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬عوض‭ ‬السبت‭ ‬سقوطه‭ ‬المذل‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فيرونا‭ ‬بهدف‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭.‬

ويحل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬كالياري‭ ‬ثم‭ ‬يستضيف‭ ‬لاتسيو‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬جداً،‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬ألمانيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬استهلها‭ ‬بالتعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزي‭ ‬0‭-‬0‭. ‬ويفتتح‭ ‬يوفنتوس‭ ‬المرحلة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬ليتشي‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬رائعة‭ ‬خولته‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬الطامح‭ ‬للظهور‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬مباراته‭ ‬ضد‭ ‬ساسوولو‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬دييغو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا‮«‬،‭ ‬سيكون‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬بحثه‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬تعيد‭ ‬الحياة‭ ‬الى‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬نابولي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بشكل‭ ‬سيء‭ ‬كونه‭ ‬يتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬بولونيا‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أهدر‭ ‬خلاله‭ ‬هدافه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬بعدما‭ ‬سدد‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭.‬

وبدأ‭ ‬نابولي‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بشكل‭ ‬واعد‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فروزينوني‭ ‬3‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬ساسوولو‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لكن‭ ‬معاناته‭ ‬بدأت‭ ‬بسقوطه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬لاتسيو‭ ‬1‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬جنوى‭ ‬2-2‭ ‬ثم‭ ‬بولونيا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أهدر‭ ‬خلاله‭ ‬أوسميهن‭ ‬وزملاؤه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬أبرزها‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لم‭ ‬يستغلها‭ ‬النيجيري‭. ‬وبعدما‭ ‬أخرج‭ ‬الجورجي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76،‭ ‬قرر‭ ‬غارسيا‭ ‬أيضاً‭ ‬استبدال‭ ‬أوسيمهن‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لم‭ ‬ترض‭ ‬بتاتاً‭ ‬النيجيري‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬هدافاً‭ ‬للدوري‭ ‬بـ26‭ ‬هدفاً،‭ ‬وبدأ‭ ‬الحالي‭ ‬بشكل‭ ‬واعد‭ ‬بتسجيله‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الجمهور‭ ‬راضياً‭ ‬عن‭ ‬إخراج‭ ‬‮«‬كفارا‮»‬‭ ‬وأوسيمهن‭ ‬وأطلق‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬بحق‭ ‬غارسيا‭ ‬الذي‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النقطة‭ ‬السلبية‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬لأن‭ ‬أداءنا‭ ‬كان‭ ‬جيداً‭... ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬فسيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الفوز،‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬سعداء،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‮»‬‭. ‬ويتحضر‭ ‬نابولي‭ ‬لاستضافة‭ ‬أودينيزي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬23‭ ‬يوماً،‭ ‬وقد‭ ‬شدد‭ ‬غارسيا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‭ ‬لا‭ ‬محالة‮»‬‭.‬

ولن‭ ‬يكون‭ ‬غارسيا‭ ‬المدرب‭ ‬الوحيد‭ ‬تحت‭ ‬الضغط،‭ ‬إذ‭ ‬يعاني‭ ‬ماوريتسيو‭ ‬ساري‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الوضع‭ ‬نتيجة‭ ‬ترنح‭ ‬لاتسيو،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬مباراته‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬تورينو،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬اكتفائه‭ ‬بفوز‭ ‬يتيم‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭. ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬وضع‭ ‬جاره‭ ‬روما‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير،‭ ‬إذ‭ ‬يتقدم‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬بعدما‭ ‬أهدر‭ ‬الأحد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬تورينو‭ ‬نتيجة‭ ‬تلقيه‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭. ‬ويحل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬جنوى‭ ‬غدا‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭.‬