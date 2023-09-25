كبار البرميرليغ يدخلون غمار المنافسة من الدور الثالث لكأس الرابطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يبدأ‭ ‬كبار‭ ‬البرميرليغ‭ ‬أبرزهم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬وأوروبا‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وأرسنال‭ ‬وليفربول‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المحترفة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬بخوضهم‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭. ‬وفضلا‭ ‬عن‭ ‬الرباعي‭ ‬سيتي‭ ‬ويونايتد‭ ‬وأرسنال‭ ‬وليفربول،‭ ‬يبدأ‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬الوصيف،‭ ‬وبرايتون‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬ووست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وشاركت‭ ‬الأندية‭ ‬الـ12‭ ‬الأخرى‭ ‬للبرميرليغ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬وبقي‭ ‬منها‭ ‬تسعة‭ ‬فقط‭ ‬هي‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬وكريستال‭ ‬بالاس‭ ‬ولوتون‭ ‬تاون‭ ‬وبورنموث‭ ‬وبرنتفورد‭ ‬وإيفرتون‭ ‬وبيرنلي‭ ‬وتشلسي‭ ‬وفولهام،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬ونوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬وشيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬خاليي‭ ‬الوفاض‭. ‬ويستهل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بمواجهة‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭. ‬وكان‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

ويدخل‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬نسبيا‭ ‬بعد‭ ‬استعادتهم‭ ‬لنغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬المضيف‭ ‬بيرنلي‭ ‬1-0‭ ‬السبت‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬3‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬وسيحاول‭ ‬يونايتد‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬لمصالحة‭ ‬جماهيره،‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬بالذات‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭. ‬وتبرز‭ ‬قمة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭.‬

وضرب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عندما‭ ‬سحق‭ ‬مضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬بثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة،‭ ‬لكن‭ ‬مهمته‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬يغرد‭ ‬خارج‭ ‬السرب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مراحل‭. ‬والتقى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬وفاز‭ ‬سيتي‭ ‬بصعوبة‭ ‬1‭-‬0‭. ‬ويخوض‭ ‬ليفربول،‭ ‬المطارد‭ ‬المباشر‭ ‬لسيتي‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬اختباراً‭ ‬سهلاً‭ ‬نسبياً‭ ‬أمام‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬التشامبيونشيب‭ (‬المستوى‭ ‬الثاني‭)‬،‭ ‬ساعياً‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ويحلّ‭ ‬أرسنال‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬برنتفورد‭ ‬المتواضع‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتذوقوا‭ ‬طعم‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬مبارياتهم‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭. ‬وسيحاول‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬المخيب‭ ‬أمام‭ ‬الجار‭ ‬اللندني‭ ‬الآخر‭ ‬توتنهام‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعدما‭ ‬تقدموا‭ ‬مرتين‭.‬

وتبرز‭ ‬أيضا‭ ‬قمة‭ ‬تشلسي‭ ‬المتراجع‭ ‬أداء‭ ‬ونتائج‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬المتألق‭ ‬برايتون‭ ‬ثالث‭ ‬البرميرليغ‭. ‬ويحتل‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بفوز‭ ‬واحد‭ ‬وتعادلين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬آخرها‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬علما‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يحققوا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭. ‬ويلتقي‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬مع‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬أهمية‭. ‬ويلتقي‭ ‬بورنموث‭ ‬مع‭ ‬ستوك‭ ‬سيتي‭ (‬المستوى‭ ‬الثاني‭)‬،‭ ‬وفولهام‭ ‬مع‭ ‬نوريتش‭ ‬سيتي‭ (‬المستوى‭ ‬الثاني‭)‬،‭ ‬ويحل‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬لينكولن‭ ‬سيتي‭ (‬المستوى‭ ‬الثالث‭).‬