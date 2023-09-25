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ريال مدريد يبحث عن الأفضل بعد خسارة الدربي

9/25/2023 7:31:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يسعى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خسارة‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬3‭ ‬خلفه‭ ‬سريعاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لغريمه‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬للقيام‭ ‬بالأمور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬ومني‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الأحد‭ ‬بهزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬خسره‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬تكتيكياً‭ ‬أمام‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيموني‭ ‬الذين‭ ‬استحقوا‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭.‬

ونتيجة‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة،‭ ‬تراجع‭ ‬ريال‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬وجاره‭ ‬الكاتالوني‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬استثنائية،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بخمس‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬وتعادله‭ ‬في‭ ‬الأخرى‭. ‬وقد‭ ‬يجد‭ ‬ريال‭ ‬نفسه‭ ‬متخلفاً‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬يلعب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مواجهاته‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬ولم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬مايو‭ ‬2009‭ (‬2-1‭). ‬ولم‭ ‬يهرب‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬من‭ ‬مسؤوليته‭ ‬في‭ ‬هزيمة‭ ‬الأحد،‭ ‬مقراً‭ ‬‮»‬لم‭ ‬نبدأ‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬لم‭ ‬ندافع‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وكنا‭ ‬هشين‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬ولم‭ ‬نكن‭ ‬أقوياء‭. ‬عندما‭ ‬تقدموا‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لعبوا‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أرادوا‭ ‬لعبها،‭ ‬ودافعوا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬وبحثوا‭ ‬عن‭ ‬انتقالات‭ ‬سريعة‭. ‬قاموا‭ ‬بعمل‭ ‬أفضل‭ ‬منا‮«‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تغيّرت‭ ‬الخطة‭ ‬لأننا‭ ‬بدأنا‭ ‬مع‭ ‬4‭-‬4‭-‬2،‭ ‬مع‭ (‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭) ‬مودريتش‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬و‭(‬الإنجليزي‭ ‬جود‭) ‬بيلينغهام‭ ‬و‭(‬البرازيلي‭) ‬رودريغو‭ ‬كمهاجمين‭. ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬خوسيلو‭ ‬لأني‭ ‬أردت‭ ‬السيطرة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬آخر‭. ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬مركز‭ ‬بيلينغهام‭ ‬في‭ ‬الهجوم‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬المشكلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بمن‭ ‬شارك،‭ ‬لكن‭ ‬بالهشاشة‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ترافقنا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى‭. ‬استقبلنا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬لعبناها،‭ ‬وسجّلوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭. ‬كنا‭ ‬هشين‭. ‬يمكننا‭ ‬قول‭ ‬ذلك‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أمسية‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لعبنا‭ ‬جيداً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬لكن‭ ‬3‭-‬1‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬يصعب‭ ‬تغييرها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكنه‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭. ‬وأقر‭ ‬الإيطالي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬افتقرنا‭ ‬إلى‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الفعالية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكننا‭ ‬فزنا‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ (‬إحداها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬1‭-‬0‭) ‬بتسجيل‭ ‬الأهداف‭. ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬فعل‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬هذا‭ ‬واضح‭ ‬جداً‭. ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬الفريق‭ ‬بما‭ ‬عليه‭ ‬القيام‭ ‬به،‭ ‬فهذه‭ ‬مسؤوليتي‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشكلة‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬هزيمة‭ ‬لكنها‭ ‬أيضاً‭ ‬فرصة‭ ‬للقيام‭ ‬بالأمور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬نشعر‭ ‬بالحزن‭ ‬والغضب،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬دائماً‭ ‬عندما‭ ‬نخسر‭. ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬قدمنا‭ ‬أداءً‭ ‬جيداً‭ ‬للغاية‭ ‬ونواصل‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬قائمة‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬للقيام‭ ‬بعمل‭ ‬أفضل‭ ‬ضد‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭ ‬ولم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬العملاق‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2001‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬منتصراً‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬عاد‭ ‬منتصراً‭ ‬من‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭. ‬وبعد‭ ‬استضافته‭ ‬لاس‭ ‬بالماس،‭ ‬ينتقل‭ ‬ريال‭ ‬الى‭ ‬كاتالونيا‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬لمواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فياريال،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لمواجهته‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وبعد‭ ‬عودته‭ ‬الجنونية‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬0‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬2‭-‬3‭ ‬بسبب‭ ‬ثنائية‭ ‬للبولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬وهدف‭ ‬للوافد‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو،‭ ‬يمني‭ ‬برشلونة‭ ‬النفس‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مغتبطاً‭ ‬بعد‭ ‬الذي‭ ‬شاهده‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬موفيستار‮»‬‭ ‬المحلية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬آمنا‭ ‬به‭ (‬الفوز‭) ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬هي‭ ‬ريمونتادا‭ ‬استعراضية،‭ ‬مليئة‭ ‬بالإرادة‭ ‬والرغبة‭. ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬أنفسنا‭ ‬والفوز‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬مباراة‭ ‬برشلونة‭ ‬ومايوركا،‭ ‬يلتقي‭ ‬إشبيلية‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ألميريا‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬للموسم‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬قابع‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬يعول‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬معنويات‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أوساسونا‭ ‬الخميس،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬مواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬الواعدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مركزه‭ ‬الرابع‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬خيتافي‭ ‬غدا‭.‬

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