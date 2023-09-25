انسجام حكيمي وإنريكي يؤتي ثماره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيقوسيا‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬رغم‭ ‬التراشق‭ ‬الكلامي‭ ‬‮«‬المرح‮»‬‭ ‬بينهما،‭ ‬شفى‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬غليل‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬بتألقه‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬أمام‭ ‬مرسيليا‭ (‬4-0‭) ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬الانسجام‭ ‬الكبير‭ ‬مع‭ ‬مدرّبه‭. ‬عشية‭ ‬المباراة،‭ ‬لم‭ ‬يخجل‭ ‬أنريكي‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬إن‭ ‬حكيمي‭ ‬يسخر‭ ‬منه‭ ‬دائماً‭ ‬كلما‭ ‬تحدثا‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬المغربي‭ ‬والإسباني‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ (‬فاز‭ ‬أسود‭ ‬الأطلس‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭)‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تفوز‭ ‬وكيف‭ ‬تقبل‭ ‬الخسارة‮»‬‭.‬

كان‭ ‬إنريكي‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬أمام‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬خسر‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬نيس‭ (‬2-3‭)‬،‭ ‬فأشفى‭ ‬غليله‭ ‬حكيمي‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفاً‭ ‬رائعاً‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬كاشفاً‭ ‬عن‭ ‬نشاطه‭ ‬الكبير‭ ‬وحيويته‭ ‬في‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الأعلى‭ ‬نقاطاً‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ (‬8‭). ‬قال‭ ‬عنه‭ ‬أنريكي‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬يقدّم‭ ‬حكيمي‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬من‭ ‬الملعب‭. ‬إنه‭ ‬مدافع‭ ‬أيمن،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فقط‭. ‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬ومهاجم‭. ‬وقد‭ ‬أثبت‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‮«‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬فرصة‭ ‬للمدرب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬لاعب‭ ‬بهذه‭ ‬الجودة‭ ‬وبهذه‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬تحت‭ ‬قيادته‮»‬‭.‬

وافتتح‭ ‬حكيمي‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬سددها‭ ‬قوية‭ ‬رائعة‭ ‬بيمناه‭ ‬وأسكنها‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬للحارس‭ ‬الاسباني‭ ‬باو‭ ‬لوبيس‭ (‬8‭). ‬كان‭ ‬حكيمي‭ ‬محظوظاً‭ ‬شيئاً‭ ‬ما‭ ‬لعدم‭ ‬تواجد‭ ‬زميله‭ ‬وصديقه‭ ‬قائد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬النجم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬وقتها‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬الأيسر‭ ‬كانت‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬الركلة‭ ‬الحرة‭ ‬المباشرة،‭ ‬إثر‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليوناردو‭ ‬باليردي‭. ‬وكان‭ ‬حكيمي‭ ‬وراء‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لنادي‭ ‬العاصمة‭ ‬عندما‭ ‬سدّد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة،‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ ‬وقدم‭ ‬الحارس‭ ‬لوبيس‭ ‬وتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬37‭) ‬

لكن‭ ‬أنريكي‭ ‬لم‭ ‬يبخسه‭ ‬حقه‭ ‬بقوله‭: ‬‮»‬أشرف‭ ‬لاعب‭ ‬يتمتع‭ ‬بجودة‭ ‬تسديد‭ ‬رائعة‭. ‬ويمارس‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬التدريبات‮«‬‭. ‬كان‭ ‬هدف‭ ‬حكيمي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬مرسيليا‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬والثاني‭ ‬توالياً‭ ‬بعد‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ (‬2-0‭) ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬ليون‭ (‬4-1‭) ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

بات‭ ‬خريج‭ ‬أكاديمية‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬غلة‭ ‬تهديفية‭ ‬له‭ ‬بألوان‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬معه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬5‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الاول‭ (‬2021-2022‭) .‬وتبقى‭ ‬أفضل‭ ‬غلة‭ ‬تهديفية‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬الاندية‭ ‬التي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانها‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬والأخير‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ (‬2019-2020‭)‬،‭ ‬وبعدها‭ ‬7‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الوحيد‭ ‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ .(‬2020-2021‭) ‬

تنفس‭ ‬حكيمي‭ ‬الصعداء‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬أنريكي‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬أسلوباً‭ ‬تكتيكياً‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬كما‭ ‬الهجوم،‭ ‬ومنحه‭ ‬حرية‭ ‬كبيرة‭ ‬للاعبين‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الهجومية‭. ‬أقرّ‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ناشئ‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬لعامي‭ ‬2018‭ ‬و2019‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮»‬إنريكي‭ ‬يطلب‭ ‬مني‭ ‬التواجد‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الملعب،‭ ‬وأن‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭. ‬يطلب‭ ‬مني‭ ‬أيضا‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬أكثر‮«‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬عموما،‭ ‬لدي‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نفسي،‭ ‬وأتمنى‭ ‬الاستمرار‭ ‬بالمعدل‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

لا‭ ‬تقتصر‭ ‬موهبته‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬سرعته‭ ‬الهائلة‭ ‬وتألقه‭ ‬في‭ ‬المراوغات‭ ‬الفردية،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬قادرٌ‭ ‬على‭ ‬شغل‭ ‬مراكز‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬الرواق‭ ‬الأيمن،‭ ‬أكان‭ ‬كجناح‭ ‬أم‭ ‬كظهير‭ ‬مع‭ ‬مهام‭ ‬دفاعية‭ ‬أكبر‭. ‬وأينما‭ ‬حل‭ ‬أو‭ ‬ارتحل،‭ ‬يترك‭ ‬بصماته‭ ‬وتنهال‭ ‬عليه‭ ‬الإشادات‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬مدربيه‭ ‬أو‭ ‬زملائه‭.‬

قال‭ ‬عنه‭ ‬مدربه‭ ‬السويسري‭ ‬في‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬لوسيان‭ ‬فافر‭: ‬‮«‬حكيمي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭. ‬أرفع‭ ‬القبعة‭ ‬له‭. ‬يهز‭ ‬الشباك‭ ‬ويمرر‭ ‬الكرات‭ ‬الحاسمة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬صرَّح‭ ‬قائده‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيغنال‭ ‬إيدونا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬ماركو‭ ‬رويس‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬سريع‭ ‬جداً،‭ ‬هو‭ ‬سلاح‭ ‬دائم‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مدربه‭ ‬في‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬استثمار‮»‬‭ ‬مهم‭ ‬للنادي‭ ‬وقتها،‭ ‬مشدّداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬لديه‭ ‬إمكانات‭ ‬هائلة‮»‬‭.‬