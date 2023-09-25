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أضواء نيويورك المبهرة هدف المدافعين عن البيئة

9/25/2023 7:31:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشكل الأضواء الليلية المبهرة التي اكتسبت نيويورك بفضلها لقب «المدينة التي لا تنام»، منذ فترة بعيدة مصدر إزعاج لناشطي المناخ الذين يطالبون بإطفائها لتعارضها مع مبدأ ترشيد استهلاك الطاقة.
وصرح راسكين هارتلي، مدير جمعية «دارك سكاي» الدولية (IDA) التي تنادي بإطفاء الأضواء ليلا، لوكالة فرانس برس «أعتقد أن الطريق أمامنا لايزال طويلا قبل انتزاع اعتراف بحقيقة الوضع في هذه المدينة المضاءة بشكل كبير، أي الإهدار الصارخ للطاقة وانعكاس ذلك مباشرة على الطبيعة».
وبحسب وزارة الطاقة الأميركية، تستهلك الإضاءة الخارجية في الولايات المتحدة طاقة كافية لتزويد 35 مليون منزل بالكهرباء لمدة عام.
وتقدر جمعية «دارك سكاي» الدولية أن الإضاءة الخارجية التي يمكن مشاهدتها من الفضاء تمثل 1% من انبعاث غازات الدفيئة السنوية.
ولا تقتصر المسألة على إهدار الطاقة، اذ تقع نيويورك على طريق هجرة تسلكه ملايين الطيور كل عام، كما يوضح داستن بارتريدج المسؤول عن جمعية أودوبون الناشطة في مجال حماية الطيور في نيويورك.
والضوء الاصطناعي للمدينة يجذب الطيور التي تصطدم بالمباني جراء رؤية انعكاسات النباتات على النوافذ. وليلا، تتجه الطيور مباشرة إلى النوافذ المضاءة. ويوضح بارتريدج «في نيويورك، يقضي حوالي 250 ألف طائر جراء حوادث الاصطدام كل عام».

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