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أسطورة السينما الإيطالية تخضع للجراحة

9/25/2023 7:31:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خضعت الممثلة الإيطالية صوفيا لورين البالغة 89 عاما، لعملية جراحية في الورك، بعدما تعرضت لكسر إثر سقوطها داخل منزلها في جنيف الأحد الماضي.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم النجمة أن العملية الجراحية التي أجريت «سارت بشكل جيد وهي الآن بحاجة إلى الراحة وكل شيء سيحل».
ولم يذكر المتحدث تفاصيل، لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة، حيث أفادت تلك التقارير بأن الممثلة، التي تعد من أشهر نجمات السينما في القرن العشرين، سقطت وأصيبت بكسر في الفخذ.
وكتبت سلسلة المطاعم التي تملكها لورين وتحمل اسمها، في بيان نشرته عبر فيسبوك «بعدما خضعت الممثلة لعملية جراحية ناجحة، ستكون في فترة تعاف قصيرة قبل الخضوع لجلسات إعادة تأهيل»، مضيفة «لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام وستعود لورين إلى جانبنا قريبا».
وكانت لورين التي تعد أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية احتفلت بعيد ميلادها التاسع والثمانين في 20 سبتمبر الجاري.
وشاركت الممثلة الإيطالية خلال مسيرتها في 90 فيلما، فيما نالت جائزتي أوسكار وجائزة في مهرجان كان.
وفي مسابقة للجمال أقيمت في روما في سبتمبر 1951، التقت لورين عندما كانت في مطلع شبابها بالمنتج كارلو بونتي الذي يكبرها بـ22 عاما وبات شريك حياتها والمساهم في إطلاق مسيرتها السينمائية.
وشاركت لورين في أفلام حظيت بشهرة عالمية منها «ذي ريفر غيرل» (The River Girl) لماريو سولداتي عام 1955.

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