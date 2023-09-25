سوابق يسقط بقطعتي حشيش وأدوات تعاط

(MENAFN
- Al-Anbaa) منصور السلطان
أحالت دوريات عمليات أمن الأحمدي فجر أمس شخصا متعاطيا «سوابق» وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك خلال مروره على نقطة تفتيش أقيمت في منطقة الفنطاس.
ووفق مصدر أمني أفاد بأنه خلال قيام دوريات عمليات أمن الأحمدي فجر أمس نقطة تفتيش في منطقة الفنطاس، صادف مرور سيارة «دفع رباعي» يقودها شخص تظهر عليه آثار التعاطي ولا يستطيع الكلام، وبعد الاستعلام عنه اتضح انه من أرباب السوابق، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على قطعتين من مادة الحشيش المخدرة وأدوات للتعاطي.
وعليه، تمت إحالته والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
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