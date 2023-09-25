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سوابق يسقط بقطعتي حشيش وأدوات تعاط

9/25/2023 7:31:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أحالت دوريات عمليات أمن الأحمدي فجر أمس شخصا متعاطيا «سوابق» وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك خلال مروره على نقطة تفتيش أقيمت في منطقة الفنطاس.
ووفق مصدر أمني أفاد بأنه خلال قيام دوريات عمليات أمن الأحمدي فجر أمس نقطة تفتيش في منطقة الفنطاس، صادف مرور سيارة «دفع رباعي» يقودها شخص تظهر عليه آثار التعاطي ولا يستطيع الكلام، وبعد الاستعلام عنه اتضح انه من أرباب السوابق، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على قطعتين من مادة الحشيش المخدرة وأدوات للتعاطي.
وعليه، تمت إحالته والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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