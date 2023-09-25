سلمى أبوضيف منظمة حفلات

(MENAFN
- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
تعيش الفنانة سلمى أبوضيف حالة من النشاط الفني المميز، حيث بدأت تصوير فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، وتظهر ضمن الأحداث بدور ابنة الفنانة خالد الصاوي، واسمها «ليلى» وتعمل منظمة حفلات، كما تمر حياتهما بالعديد من الأزمات، ويشارك بالبطولة: شريف منير ومحمد رضوان وخالد عليش ومنذر مهران، والعمل من تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري.
كما تعاقدت سلمى على المشاركة في مسلسل «زينهم»، بطولة أحمد داود، وتجسد من خلاله شخصية فتاة تعمل في شركة أدوية، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج يحيى إسماعيل.
وكان من المفترض أن تشارك سلمى أبوضيف في موسم رمضان 2024 بمسلسل «قصة المدينة»، بطولة أحمد أمين، إلا أنه تم تأجيله لأجل غير مسمى لأكثر من سبب منهم اعتذار كاملة أبوذكري عن إخراج العمل.
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