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سلمى أبوضيف منظمة حفلات

9/25/2023 7:31:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
تعيش الفنانة سلمى أبوضيف حالة من النشاط الفني المميز، حيث بدأت تصوير فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، وتظهر ضمن الأحداث بدور ابنة الفنانة خالد الصاوي، واسمها «ليلى» وتعمل منظمة حفلات، كما تمر حياتهما بالعديد من الأزمات، ويشارك بالبطولة: شريف منير ومحمد رضوان وخالد عليش ومنذر مهران، والعمل من تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري.
كما تعاقدت سلمى على المشاركة في مسلسل «زينهم»، بطولة أحمد داود، وتجسد من خلاله شخصية فتاة تعمل في شركة أدوية، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج يحيى إسماعيل.
وكان من المفترض أن تشارك سلمى أبوضيف في موسم رمضان 2024 بمسلسل «قصة المدينة»، بطولة أحمد أمين، إلا أنه تم تأجيله لأجل غير مسمى لأكثر من سبب منهم اعتذار كاملة أبوذكري عن إخراج العمل.

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