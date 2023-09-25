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أبوالهول أول مهرجان ميتافيرس مسرحي في العالم

9/25/2023 7:31:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
التكنولوجيا التي نعيشها حاليا لا بد ان نستغلها ليس فقط في حياتنا وتسيير معيشتنا بل حتى في المسرح حتى نخرج من عباءة العروض التقليدية الى عروض تحمل بين طياتها أفكارا تتماشى مع التطور الذي ننعم به، لا بد من خلق فضاءات جديدة في المسرح ومهرجاناته التي تقام هنا وهناك، وعلى ما يبدو التغيير انطلق من الصين التي احتضنت أول مهرجان ميتافيرس مسرحي في العالم حمل عنوان «أبوالهول»، تصدى له المخرج المسرحي الصيني الشهير منج جينغوي، وقدمه في شهري أبريل ومايو من عام 2022، حيث قام بالتواصل مع مجموعة من مدن العالم وبالتحديد نيويورك وباريس وبرلين لتعزيز الحوارات الثقافية الدولية، وتقديم عروض مسرحية بتقنيات الميتافيرس.
وميتافيرس (Metaverse)‏ تعني (ما وراء العالم) وكان أول استخدام لهذا المصطلح في رواية الخيال العلمي تحطم الثلج (Snow Crash) عام 1992 التي كتبها نيل ستيفنسون، حيث يتفاعل البشر كشخصيات خيالية مع بعضهم البعض ومع برمجيات، في فضاء افتراضي ثلاثي الأبعاد مشابه للعالم الحقيقي.
وهذا ما حدث مع المخرج الصيني منج جينغوي فعندما اطلق مهرجانه في بكين كان بمنزلة وليمة مرئية للعروض المسرحية المدعومة بأحدث التقنيات، وضم 65 مسرحية أتيحت للاستمتاع بها على الإنترنت ومن غير اتصال.
الجميل في هذا المهرجان ان كانت مادته أحد الإصدارات المصاحبة للدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي انتهى قبل أسبوعين، حيث تصدى الكاتب المسرحي هايل علي المذابي لجمعها وترجمتها، حيث قال في مقدمته إن مقولة ان «المسرح أبو الفنون» صارت مستهلكة، وبما أن المسرح يقتضي التحديث، فوجب أن يكون المسرح «أبو التكنولوجيا»، ومن ثم يورد المؤلف القرائن والدلائل التي تؤيد وجهة نظره عن المسرح وانه أبو التكنولوجيا.
ويعرض الباحث المذابي لحوادث ووقائع عن ظهور الواقع الافتراضي منذ خمسينيات القرن العشرين، عندما طور «موتون هيليج» تجربة مسرحية شملت جميع الحواس بطريقة فاعلة وفي العام 1962 صمم نموذجا أوليا لجهازه الملقب بـ «سينسوراما»، وقام بتصوير خمسة أفلام قصيرة كان ينوي تقديمها للمشاهد بطريقة تشغل العديد من حواسه: البصر والسمع واللمس والشم، يسمح للمشاهد بأن يعيش تجربة من الانغماس البصري والسمعي في مشهد حقيقي تم تصويره مسبقا.
ويشدد الكاتب على القول: المسرح «أبو التكنولوجيا»، لا ينطوي على أي مبالغة ولا يعني أيضا أن المسرح «أبو التكنولوجيا» أي الذي يستخدم التكنولوجيا ويوظفها في حيثيات صناعته الفنية وإنما يعني أن المسرح هو الذي ابتكر التكنولوجيا وأسس لها عموما من خلال تلك النتاجات الإبداعية سواء الخيالية كما في مسرحية «إنسان روسوم الآلي»، للكاتب المسرحي التشيكي كارل تشابيك، أو واقعية كما في مسرحية المسرحي الفرنسي «آنتونان آرتو».
يعد كتاب مهرجان «أبو الهول» من الإصدارات المهمة في الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وهو اول كتاب عن الميتافيرس المسرحي في العالم، ويعتبر أول مهرجان افتراضي بتقنية الميتافيرس، والذي يمثل أعلى قمة للتجريب المسرحي يبلغها الفن المسرحي في تاريخه ويمثل هذا الكتاب ايضا خارطة طريق لكل مؤسسة وفنان وباحث ومشتغل بالفنون والمسرح عموما ويمكن الاستئناس به فيما يتعلق بالصناعة المسرحية في سياقات الميتافيرس.

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