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عبدالله الطليحي يلقبونني بـ نصير الشعب!

9/25/2023 7:31:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
عبر الإعلامي والفنان عبدالله الطليحي لـ «الأنباء» عن سعادته لتقديمه الموسم الجديد من برنامج «ع السيف» الذي يبث يوميا عبر شاشة قناة atv، متمنيا أن يحظى هذا الموسم من البرنامج بالنجاح في عيون المشاهدين في الكويت والخليج والوطن العربي.
وحول القضايا التي يطرحها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: قررت أن أبتعد تماما عن هذا الأمر، بالرغم من أن الكثيرين يتواصلون معي ويطلبون مني التحدث عن قضاياهم أو المشاكل التي يتعرضون لها ويلقبونني بـ «نصير الشعب»، ولكن مع الأسف بعض الأصوات التي أجد فيها قلة التقدير هي ما جعلتني أبتعد عن ذلك.
وعما إذا كان يفكر في الدخول إلى المجال السياسي كونه يحب إيصال صوت الناس، قال الطليحي: مستحيل أن أدخل إلى المجال السياسي أو الانتخابات.

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