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هذه قائمة أخطر 26 مهنة في العالم

9/25/2023 7:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رصدت مجلة «CEOWorld» الأميركية «أخطر 26 مهنة في العالم»، إذ تستمر بعض المهن في تحدي المعايير، مما يستلزم مواجهة الأشخاص لمآزق تهدد حياتهم بانتظام، إذ تضمنت قائمة أخطر الوظائف في العالم ما يلي:
1- عمال قطع الأشجار، إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة 111 لكل 100 ألف عامل.
2- طيارو الطائرات ومهندسو الطيران، ويبلغ معدل الإصابات القاتلة 53 لكل 100 ألف.
3- مشغلو حفارات النفط والغاز والتعدين، يبلغ معدل الإصابات القاتلة 46 لكل 100ألف.
4- عمال الأسقف، إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم نحو 41 لكل 100 ألف.
5- جامعو القمامة، إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم نحو 34 لكل 100 ألف.
6- عمال الحديد، إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم نحو 29 لكل 100 ألف.
7- سائقو التوصيل، يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم نحو 27 لكل 100 ألف.
8- المزارعون ومربو الماشية ومديرو الزراعة الآخرون إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة 26 لكل 100 ألف.
9- مشرفو مكافحة الحرائق إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة 20 لكل 100 ألف.
10- عمال خطوط الطاقة الكهربائية بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 20 لكل 100 ألف.
11- ضباط المرور بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 19 لكل 100 ألف.
12- مشغلو الرافعات بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 19 لكل 100 ألف.
13- مساعدو البناء بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 18 لكل 100 ألف.
14- عمال صيانة الطرق السريعة بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 18 لكل 100 ألف.
15- مشرفو تنسيق حدائق بمعدل إصابات قاتلة يصل إلى 18 لكل 100 ألف.
16- عمال بناء الأسمنت بمعدل إصابات قاتلة يبلغ 17 لكل 100 ألف.
17- مشرفو الخط الأول للميكانيكيين والمركبين والمصلحين بمعدل إصابات قاتلة 15 لكل 100 ألف.
18- ميكانيكا المحركات الصغيرة بمعدل إصابات قاتلة يصل إلى 15 لكل 100 ألف.
19- عمال صيانة الأرضية بمعدل إصابات قاتلة يصل إلى 14 لكل 100 ألف.
20- ضباط الشرطة إذ يبلغ معدل الإصابات القاتلة 14 لكل 100 ألف.
21- عمال الصيانة العامة والإصلاح بمعدل إصابات قاتلة بلغ 14 لكل 100 ألف.
22- ميكانيكا المركبات الثقيلة بمعدل إصابات قاتلة بلغ 14 لكل 100 ألف.
23- عمال بناء بمعدل إصابات قاتلة بلغ 13 لكل 100 ألف.
24- مشغلو آلات التعدين بمعدل إصابات قاتلة بلغت 11 لكل 100 ألف.
25 - النجارون يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم 8 لكل 100 ألف.
26- حارس أمن، يبلغ معدل الإصابات القاتلة لديهم 7 لكل 100 ألف.

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