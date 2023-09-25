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صندوق النقد بنوك الكويت آمنة وقادرة على مواجهة الأزمات

9/25/2023 7:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات سلامة مالية قوية تمكنه من مواجهة صدمات شديدة بفضل السيولة الوافرة وكفاية رأس المال العالية ومعدلات الربحية المرتفعة نسبة إلى الأصول وحقوق المساهمين.
وبلغت نسبة السيولة في المتوسط لدى البنوك الكويتية 24.7% عن الربع الأول من العام 2023 وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية لبنك الكويت المركزي البالغة 18% ونسب كفاية رأس المال لدى البنوك بلغت في المتوسط 19% وهي أعلى بكثير من المعدل المتوقع رقابيا أيضا، بحسب تقرير الصندوق.
وأشار التقرير أيضا إلى نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي حجم الائتمان لدى البنوك، حيث قال إن تلك النسبة قد تراجعت لدى البنوك الكويتية بشكل ملحوظ، إذ بلغت بنهاية الربع الأول نحو أقل من 1% وذلك مقارنة بمستوياتها قبل 5 سنوات عندما بلغت 1.5% في 2016، وإن كانت تلك النسبة قد زادت بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت العديد من البنوك في مؤتمراتها التحليلية أن الزيادة في المخصصات خلال العامين الماضيين ترجع بالأساس إلى زيادة المخصصات الاحترازية التي تم تجنيبها تخوفا من التدهور الذي شهدته البيئة التشغيلية جراء تبعات وباء كوفيد-19 والمشاكل التي سيطرت على سلاسل الإمداد العالمية، ورد تلك المخصصات بعد عودة البيئة التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية قد ساهم في زيادة الربحية.
كما أن نمو الربحية لخفض المخصصات وتحسن البيئة التشغيلية قد انعكس بشكل إيجابي على أحد المؤشرات الأخرى التي رصدها صندوق النقد الدولي في تقريره وأبرزها العائد على متوسط الأصول (صافي الربح/ إجمالي الأصول)، حيث ارتفع في الربع الأول من العام الحالي إلى أعلى مستوياته خلال السنوات السبع 2016ـ2023 التي يرصدها الصندوق ومتفوقا على مستوياته القياسية التي بلغها قبل كوفيد، حيث وصل إلى 1.4%.
واستشهد التقرير أيضا بمعدلات كفاية رأس المال وأنها تفوقت على المتطلبات التنظيمية، حيث لامست أعلى مستويات السبع سنوات الماضية التي بلغتها في العام 2018 حيث وصلت بنهاية الربع الأول إلى نحو 16%.

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