Tuesday, 26 September 2023 05:50 GMT

6 4 آلاف مواطن عينوا بالحكومة خلال أول 6 أشهر من 2023

9/25/2023 7:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية صادرة من الإدارة المركزية للإحصاء، اطلعت عليها «الأنباء» عن أن إجمالي أعداد المواطنين المعينين في الجهات الحكومية خلال أول 6 أشهر من 2023 بلغت نحو 6412 مواطنا ومواطنة، فيما خرج من العمل بتلك الجهات نحو 1563 مواطنا ومواطنة، ليصبح إجمالي عدد العاملين في الجهات الحكومية من المواطنين بنهاية يونيو 2023 نحو 375.65 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 370.81 ألف مواطن ومواطنة نهاية ديسمبر 2022.
وأظهرت بيانات المقارنة المعيارية بين أعداد الموظفين بنهاية ديسمبر 2022 ونهاية يونيو 2023، أن إجمالي تعيينات المواطنين في 17 وزارة بلغ 4111 مواطنا ومواطنة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بينما بلغت أعداد التراجع في الموظفين بذات الجهات نحو 1026 مواطنا ومواطنة، ليبلغ صافي الزيادة في المواطنين العاملين بتلك الجهات نحو 3085 مواطنا ومواطنة ليرتفع عددهم من 275.455 ألف مواطن ومواطنة نهاية ديسمبر 2022 إلى 278.54 ألف مواطن ومواطنة نهاية يونيو 2023.
وسجلت وزارة التربية أكبر حركة تعيينات خلال أول 6 أشهر من العام بواقع 2673 مواطنا ومواطنة ثم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ958 مواطنا ومواطنة تليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنحو 246 مواطنا ومواطنة.
وبينت الأرقام أن 16 إدارة حكومية شهدت تعيين 1015 مواطنا ومواطنة وخروج نحو 123 مواطنا ومواطنة من وظائفهم ليبلغ صافي التعيينات نحو 892 مواطنا ومواطنة ليرتفع عدد العاملين الكويتيين في تلك الأماكن من 26.079 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022، ليبلغ نحو 26.971 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو 2023.
وجاءت النسبة الأكبر من التعيينات في الإدارة العامة للطيران المدني بواقع 533 مواطنا ومواطنة تليها الإدارة العامة للجمارك بنحو 410 مواطنين ومواطنات.
وشهدت 22 جهة وهيئة من المؤسسات ذات الميزانيات الملحقة تعيين 419 مواطنا ومواطنة، وخروج 314 آخرين من وظائفهم، ليبلغ صافي التعيينات في تلك الجهات خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 105 مواطنين ومواطنين، ليرتفع عددهم من 36.41 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ 36.51 ألف مواطن ومواطنة نهاية يونيو 2023، وجاء المعدل الأعلى للتعيينات في الإدارة العامة للإطفاء بواقع 184 مواطنا ومواطنة.
أما الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات المستقلة، فقد شهدت تعيين 471 مواطنا ومواطنة خلال أول 6 أشهر من 2023، فيما خرج من تلك الجهات نحو 81 مواطنا ومواطنة ليبلغ صافي التعيينات خلال تلك الفترة 390 مواطنا ومواطنة ليرتفع عدد العاملين الكويتيين في تلك الجهات من 12.2 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022 إلى 12.59 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو 2023، وجاءت غالبية التعيينات في شركة الخطوط الجوية الكويتية بواقع 200 مواطن ومواطنة، و115 موظفا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، و70 مواطنا ومواطنة في مؤسسة التأمينات.
ولجهة الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة فقد شهدت تعيينات لـ 396 مواطنا ومواطنة خلال أول 6 أشهر من 2023 بينما خرج من تلك الشركات نحو 19 مواطنا ومواطنة، ليكون صافي التعيينات نحو 377 مواطنا ومواطنة ليرتفع عددهم من 20.66 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022 إلى 21.03 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو 2023.
وجاءت شركة نفط الكويت الأعلى في التعيينات خلال تلك الفترة بواقع 182 موظفا وموظفة من المواطنين، تليها شركة البترول الوطنية الكويتية بواقع 170 موظفا وموظفة من المواطنين.
تركيز العمل في 3 أنشطة
أظهرت بيانات سمات العمالة الكويتية في النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص أن أكثر من 63% من العمالة الوطنية بـ«الخاص» تتركز في 3 أنشطة اقتصادية إذ يتركز 44.7% في أنشطة خدمات الاقامة والطعام، و11.6% في أنشطة التشييد، و7.5% في الصناعة التحويلية.
أنشطة لا تلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين
كشفت البيانات عن أن العمالة الوطنية الوطنية التي تعمل ببعض الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص بنسب قليلة تعمل في مجالات المعلومات والاتصالات والفنون والترفيه والتسلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء والأنشطة العقارية، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

MENAFN25092023000130011022ID1107139339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث