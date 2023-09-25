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التربية أثاث عاجل لثانوية الدوغة في غرب عبدالله المبارك

9/25/2023 7:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
قامت وزارة التربية صباح أمس وبشكل عاجل بتوفير أثاث لثانوية الدوغة بمنطقة غرب عبدالله المبارك، وذلك لسد النقص فيها، حيث إنها من المدارس الجديدة التي تم افتتاحها العام الدراسي الجديد.
من جانب آخر، واستكمالا للدور الهادف التي تقوم به الوزارة ومن منطلق حرصها على العملية التعليمية، قامت إدارة المكتبات بعقد ورشة تدريبية للموجهين الجدد في المناطق والإدارات التعليمية. وقال مدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي، إن الورشة تهدف إلى تدريب الموجهين الجدد على اللائحة الشاملة للمكتبات المدرسية، والتي تحتوي على مجموعة من التعليمات الإدارية والفنية والمهنية.
وأوضح الماجدي، أنه من خلال الورشة التدريبية، تم تدريب الموجهين على المعايير الموحدة للمكتبات المدرسية والتي من خلالها سيتم تصنيف المكتبات المدرسية، مشيرا إلى أن هناك مشروعا ثقافيا مشتركا بين رابطة الأدباء الكويتية وإدارة المكتبات يسعى إلى تفعيل دور المكتبات المدرسية، بالإضافة إلى تنمية الميول القرائية لدى الطالب.

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