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الجامعة الأمريكية تستقطب كفاءات جديدة

9/25/2023 7:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعدادا للعام الأكاديمي الجديد 2023-2024، استقبلت الجامعة الأمريكية في الكويت عددا من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد في مختلف إداراتها وكلياتها، لينضموا إلى نخبة من الكفاءات التي حرصت الجامعة على استقطابها على مدار السنين الماضية.
ونظمت الجامعة اللقاء التنويري السنوي للتعرف على الجامعة وبيئتها وأهدافها، ما يشكل بداية مهمة للاندماج في المجتمع الجامعي، كما يعكس البيئة الصحية للعمل في الجامعة، حيث يشعر الجميع بالترحيب والتقدير منذ اللحظة الأولى، كما اشتمل يوم الترحيب على عدد من الأنشطة والجلسات التعريفية التي تساعد الحضور الجدد على فهم البنية التنظيمية ورؤيتها وأهدافها.
ويزود هذا الحدث المنتسبين الجدد بمعلومات حول الخدمات والموارد المتاحة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس، كما يعرف المشاركون كيفية الوصول إلى المكتبات ومرافق البحث والدعم التقني والمرافق الرياضية، وغيرها من الموارد المهمة التي تسهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني، وقد كان لافتا انضمام عدد من خريجي الجامعة للهيئة التدريسية هذا العام.
ورحبت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد بأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد، مؤكدة أن الجامعة قد أثبتت ريادتها بين مؤسسات التعليم العالي في الكويت، بل وصلت إلى مستويات عالمية باستضافة العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تتناول القضايا العالمية الملحة، بدءا من التقدم التكنولوجي والابتكار الهائل حتى التحولات الثقافية والتنوع والتعليم الشامل.
وأضافت عواد أن مساهمات الجامعة امتدت إلى ما هو أبعد من المجال الأكاديمي، حيث كنا نشطين بشكل استثنائي في الشراكة مع القطاعين العام والخاص مع التركيز على تزويد الأفراد والمؤسسات الخارجية بالمهارات الأساسية لاقتصاد القرن الحادي والعشرين.
بدورها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لرئيس الجامعة أمل البنعلي، أن يوم الترحيب يظهر تميز بيئة العمل في الجامعة بمزيج ديناميكي من التميز الأكاديمي وروح التعاون والالتزام برعاية الابتكار، مبينة أنه مكان يجتمع فيه المحترفون، حيث يزدهر الإبداع والتفاني والتنوع، ما يدفعنا نحو آفاق جديدة من التميز الأكاديمي والإنجاز.
ويعد هذا اليوم تجربة مهمة تسهم في تعزيز الروح المجتمعية في الجامعة، بحيث يساعد على التواصل الجيد والتعاون بين الأعضاء الجدد والمجتمع الجامعي الحالي، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية تشجع على النمو المهني، كما يعزز من فهمهم لما تقدمه الجامعة والاندماج في مجتمع جامعي ديناميكي ومتنوع.

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