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بالفيديو الجمعية الصيدلية الصيدلي صمام الأمان لسلامة المرضى

9/25/2023 7:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
احتفلت أقسام الصيدلية في مختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية باليوم العالمي للصيدلي، منها مستشفيات الصباح والجهراء والعدان ومركز علي ثنيان الغانم الصحي وغيرها من المراكز والمستشفيات، حيث شملت الاحتفالات العديد من الفعاليات والمسابقات والتوعية بأهمية دور الصيدلي. وتخلل احتفال قسم الصيدلة بمستشفى الصباح في «يوم الصيدلي العالمي» بحضور عدد من الصيادلة بالعديد من الخدمات والفعاليات، منها خدمة فحص السكر والضغط، وخدمة الاستشارات الدوائية، فضلا عن خدمة التدقيق الدوائي، ومسابقات وهدايا للحضور.
وفي السياق ذاته، هنأت الجمعية الصيدلية الكويتية الصيادلة جميعا بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي، متمنية لجميع الزملاء التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.
وأكدت الجمعية الصيدلانية أن الصيدلي هو صمام الأمان في ضمان سلامة المرضى من خلال المشاركة الفاعلة في مكافحة الادوية المزيفة وغير المعتمدة.
وافادت بأن للصيدلي دورا كبيرا ومهما في تقليل مقاومة المضادات الحيوية من خلال العمل على برامج الاشراف على المضادات الحيوية.
وشددت على أهمية دور الصيدلي في منع الاخطاء الدوائية والحد من الوصفات غير المناسبة مما ينتج عنه تقليل تكاليف الرعاية الصحية.

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