Tuesday, 26 September 2023 05:49 GMT

الكويت تودع الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الحكيم المحنك صاحب الخلق المحب لوطنه

9/25/2023 7:31:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فقدت الكويت امس الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح أحد أركان أسرة الحكم من آل الصباح الكرام، حيث كان الراحل (رحمه الله) محنكا وحكيما ومستشارا في كثير من قضايا الحكم ومحبا لوطنه وشعبه خلال فترة عمله الحكومي وفي سيرته الخيرة، وأحد كبار الشخصيات التي أرست دعائم المجتمع وعملت على ترسيخ الديموقراطية تحت مظلة الدستور، فنال محبة أسرته وشعبه خلال مسيرة بناء الكويت الحديثة، كما كان، رحمه الله، مرجعا لأسرته وتمتع بصفات طيبة جعلت له أثرا كبيرا في كل من عرفوه.
وكان الشيخ مبارك عبدالله الأحمد صاحب بصمة راسخة في تاريخ الكويت لأدواره الجليلة التي قدمها لأبناء وطنه خلال توليه عدة مناصب حكومية مهمة في فترة كانت الكويت بحاجة الى طاقات شبابية واعدة تبني بسواعدها البنيان الأساسي والمداميك الفعلية للديرة، فكان الشيخ مبارك من تلك الهامات التي وضعت دوما مصلحة الكويت أولا وأخيرا.
وعندما يذكر اسم الشيخ مبارك عبدالله الأحمد يتبادر إلى الذهن فورا دوره ومساهمته في صناعة تاريخ الكويت الحديثة، فالحكومة الأولى في تاريخ الكويت كان - رحمه الله - وزيرا للبرق والهاتف فيها والتي تشكلت في 17 يناير 1962، وعندما تشكلت الحكومة الثانية في الثامن والعشرين من يناير 1963 كان - رحمه الله - وزيرا للإرشاد والانباء واستمر في هذا المنصب حتى 29 ديسمبر من العام ذاته عندما استقالت الوزارة.
كما تميز الشيخ مبارك العبدالله بشخصية فذة وخلق رفيع أهّلاه لإدارة مناصب حكومية بارزة عدة، حيث تولى منصب نائب رئيس الأمن العام في عام 1957، وأثبت جدارته وكفاءته بالمساهمة في هذا المنصب، ثم اختاره الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، ليتولى إدارة البرق والبريد والهاتف في 17 فبراير 1959 وكان رجلا قائدا تميز بإدارة هذه الإدارة المهمة في ظل التطور الكبير الذي كانت تشهده وسائل الاتصالات في تلك الحقبة الزمنية المهمة وساهم مساهمة كبيرة في مساعدة إخوانه الكويتيين بكل تواضع. وفي عهده زاد انتشار الهواتف زيادة كبيرة ووصلت شبكات خطوط التلفون الى مناطق وقرى عدة خارج مدينة الكويت، ومنها على سبيل المثال التوسعة الكبيرة في مقسم شرق الأحمدي بإضافة 400 خط، وتأسيس مقسم B مع سعة 4 آلاف خط، وأصدر الكثير من القرارات الصائبة في تطوير خدمات البريد والهواتف بالبلاد، ومن الإنجازات التي تمت في عهده تركيب المقاسم الأوتوماتيكية في بعض المؤسسات المهنية مثل مستشفى الصباح، إدارات البلدية والمستوصفات الخارجية. وإضافة عدد من الأنظمة الحديثة التي تم جلبها بغرض الاتصال بين «فيلكا» والكويت والجهراء، كما تم تعزيز أنظمة البث بطلب المساعدة من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة من أجل دراسة مشروع دائم للاتصالات، وتم وضع مناقصة.
وللشيخ مبارك عبدالله الأحمد - رحمه الله - دور بارز في مرحلة التأسيس للديموقراطية، حيث شغل عضوية المجلس الأعلى لإعداد مشروع قانون الانتخاب للمجلس التأسيسي بعد الاستقلال 26/8/1961.
وآثر الشيخ مبارك عبدالله الأحمد - رحمه الله - عقب ذلك اعتزال الحياة السياسية، فعرف عنه الزهد في المناصب والترفع عنها، فكان من الرجال الصادقين الذين أثبتوا ان العطاء وخدمة الوطن والمواطن لا يحتاجان الى مناصب ومراكز.
كشافة الكويت
كان الشيخ مبارك عبدالله الأحمد - رحمه الله - مشاركا في كثير من الفعاليات والاحتفالات، منها يوم قام الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم يحيي الحرس الأميري والكشافة، ويبدو في الصورة من اليمين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد والأمير الراحل الشيخ صباح السالم والشيخ مبارك عبدالله الأحمد والشيخ فهد السالم والشيخ عبدالله الخليفة والشيخ سالم العلي أمام قصر السيف العامر.



الشيخ مبارك عبدالله الأحمد مع الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله «رحمهما الله»
.. ومع العم صالح العجيري (رحمهما الله)
.. ومع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات
صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مع الشيخ مبارك عبدالله الأحمد (رحمه الله)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك عبدالله الأحمد
الشيخ مبارك عبدالله الأحمد ضمن أول وزارة في تاريخ الكويت
رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والشيخ مبارك العبدالله (رحمهما الله)
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد مع الشيخ مبارك عبدالله الأحمد (رحمهما الله)
الشيخ مبارك عبدالله الأحمد مع رئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي (رحمهما الله)
صورة تاريخية للشيخ مبارك عبدالله الأحمد في أحد المخيمات الربيعية مع الشيخ جابر العبدالله
الشيخ مبارك عبدالله الأحمد والشيخ جابر العبدالله والشيخ عبدالله الجابر أثناء توديع جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز (رحمه الله)

MENAFN25092023000130011022ID1107139329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث