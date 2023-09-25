بالفيديو أحمد السعدون السعودية الدولة الوحيدة القادرة على أن تقود العالم



أكد أن الاحتفال في الكويت يعكس مكانة المملكة قيادة وشعباً لدى جميع أطياف المجتمع الكويتي

السفير السعودي: علاقاتنا تاريخية والعمل المشترك في أعلى المستويات



التعاون والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والرغبة فيهما ستستمر في دور الانعقاد المقبل

الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن

حسن جوهر: المملكة تعطينا دروساً في أن الاستثمار في المورد البشري وتنويع مصادر الدخل والانفتاح على العالم هي السبيل لاستدامة التنمية

المملكة حديث العالم وجميع الدول رأت مكانتها وحجمها وهي تقود المنطقة لمصاف الدول العظمى

دول العالم تثق في القيادة السعودية ونواياها والمملكة سبّاقة في مد يد العون للجميع القائم بالأعمال الأميركي: نقف مع الكويت ومستعدون لمساندتها في محادثات الاتفاقية البحرية

أسامة دياب

قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إن «الاحتفال بالعيد الوطني السعودي يعيد لنا الأمل في أن نرى الأمة العربية وقد أخذت مكانها الطبيعي الذي يجب أن تأخذه بقيادة المملكة العربية السعودية»، مشددا على أن «السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تقود العالم، وليس المنطقة فقط».

وأضاف السعدون - في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة السعودية في البلاد بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 بحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وحشد من المسؤولين والسفراء والشخصيات العامة - «حضورنا واحتفالنا بمثل هذا العيد الوطني، يدعونا بالحقيقة للتفاؤل بأنه على الرغم من كل ما نعانيه، إلا أن الأمة العربية ستعود أفضل مما كانت بالسابق».

وبين السعدون أن الكويت تمر بمرحلة غير مسبوقة حاليا بعد الخطاب التاريخي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في يونيو الماضي والذي حدد مسار الكويت من خلال الالتزام بالوثيقة الدستورية ثم بعد ذلك الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة وتسير في الاتجاه نفسه.

وتابع: «إن التوافق بين الحكومة والنواب في دور الانعقاد السابق أدى إلى إنجاز العديد من القضايا التي كان يطالب بها في مجالس الأمة السابقة والمتعاقبة»، مضيفا: «إن التعاون والتوافق بين السلطتين والرغبة فيهما ستستمر في دور الانعقاد المقبل».

ولفت السعدون إلى أن خطاب ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الأمم المتحدة كان واضح المعالم وخاطب فيه كل الأطراف التي وقفت مع الكويت في أزمتها خلال محنة الغزو، معتبرا أن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن ومع ما تم الاتفاق عليه».

وردا على سؤال حول كيفية المساعدة التي من الممكن أن يقدمها المجلس للحكومة عن طريق اتصالاته، قال: «المجلس تعامل مع الحكومة تعاملا جيدا، والكويت كان رأيها واضحا والقرار 833 كان الهدف منه ترسيم ما تم الاتفاق عليه بين العراق والكويت».

وتابع: «أنا متفائل والعلاقات بين الكويت والعراق واضحة»، مضيفا ان التصريحات العراقية التي أبدت التزاما بقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الشرعية الدولية والتي صدرت من اكثر من مسؤول في العراق تدعو للتفاؤل، ولكن ما يربطنا مع العراق في ترسيم الحدود هو أولا القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وما تمت الموافقة عليها من العراق والقرار رقم 833».

من جهته، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود بعمق العلاقات «التاريخية» التي تجمع المملكة العربية السعودية والكويت، مؤكدا أن «العمل المشترك بين البلدين يتجاوز كل الحدود والتنسيق الثنائي في أعلى مستوياته وعلى الوجه الأكمل»، مضيفا: «مشاعرنا لا توصف، والاحتفال في الكويت يعكس مكانة المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لدى جميع أطياف المجتمع الكويتي.

وأضـــاف السفيــر السعودي: «ما نشاهده على المستويين الحكومي والشعبي هو غيض من فيض لما نجده ونلمسه من الشعب الكويتي»، معربا عن الشكر والتقدير للكويت قيادة وشعبا.

ولفت إلى أن «المملكة العربية السعودية الآن حديث العالم ومقصده، فجميع دول العالم رأت مكانة المملكة وحجمها وهي التي تقود المنطقة لمصاف الدول العظمى»، مستدركا بأن «الأساس الذي بناه الملك عبدالعزيز آل سعود وأكمل من بعده المسيرة أبناؤه وصولا إلى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده نقلنا إلى المستقبل».

وحــــول العلاقــــات السعودية - الإيرانية، قال سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن «المملكة العربية السعودية أرجعت العلاقات لمسارها الطبيعي وهدف المملكة واضح وهو الرقي والمضي قدما بالمنطقة على الشق السياسي وننتظر من الجانب الآخر إثبات حسن النية».

وفيما يتعلق باستضافة السعودية للقاءات المصالحة والمشاورات بشأن الصراع في السودان ومستقبل العلاقة مع الحوثيين، قال إن «جميع دول العالم تثق في القيادة السعودية ونواياها، فهي مركز ثقة للجميع، والمملكة دائما سباقة في السلام ومد يد العون للجميع».

بدوره، هنأ عضو مجلس الأمة د.حسن جوهر المملكة العربية السعودية الشقيقة على مستوى القيادة السياسية والشعب السعودي العزيز بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا أن تتجدد مثل هذه المناسبات.

وأضاف: «المملكة إن شاء الله من رقي إلى رقي، وما نراه في المملكة من عمل دؤوب وإنجازات شيء يثلج صدورنا كخليجيين ونتمنى المزيد من النجاح والتألق وتحويل هذه الرقعة المهمة في العالم إلى المصاف العالمي والحفاظ على عالميتها ورونقها واستراتيجيتها».

وقال ان المملكة تعطينا دروسا في أن الاستثمار في المورد البشري وتنويع مصادر الدخل والريادة الإقليمية والانفتاح على العالم هو السبيل الوحيد لاستدامة التنمية ورفاهية الشعوب وتعزيز هذه المكانة، فكل التوفيق لأشقائنا في المملكة».

من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر ان علاقات الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية وثيقة جدا كما هي مع الكويت، مهنئا المملكة في عيدها الوطني.

وأضاف ان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن التقى وزيري الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك مؤخرا في مجلس الأمن.

وذكر ان اجتماع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تطرق للعديد من الموضوعات التي تهم الإقليم ومنها موضوع اليمن وخور عبدالله وأهمية المحافظة على الحدود الكويتية والمساعدة على تحقيق ذلك بكل السبل، لافتا إلى ان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله التقى بالعديد من المسؤولين الأميركيين، كما قام نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد بلقاء العديد من المسؤولين في البيت الأبيض، حيث أكدوا على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 833 وأيضا سلامة الكويت وتكامل أراضيها.

وأضاف: كانت رسالة الولايات المتحدة لجميع المسؤولين الكويتيين واحدة هي ان الولايات المتحدة تقف مع الكويت ومستعدة لمساندة الكويت في المحادثات والمفاوضات مع العراق للوصول لحل موضوع الاتفاقية البحرية، وان الولايات المتحدة تدعم قرار مجلس الأمن 833، مضيفا ان هناك حديثا مع كل من العراق والكويت، ونتطلع إلى ان يكون هناك حوار ديبلوماسي بين البلدين في هذا الشأن.

من أجواء الحفل



السفير الإماراتي: كل التقدم والازدهار للمملكة وشعبها

تقدم سفير الإمارات د.مطر النيادي بأطيب التهاني الخالصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني، متمنيا للمملكة التقدم والازدهار والنمو، واصفا العلاقات بين دول الخليج بالمتطورة والتي تنمو يوما بعد يوم في ظل توجيهات القيادات في مجلس التعاون الخليجي، بهدف الوصول إلى التكامل في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، مشيرا إلى استمرار المشاورات والتنسيق بين مختلف القيادات في مجلس التعاون.

وأضاف: «نحن في فرحة العيد الوطني السعودي، ونتمنى كل الازدهار للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولحكومة المملكة وللشعب السعودي الشقيق، كل التقدم والازدهار».

السفير العماني: تعزيز الروابط بين دول التعاون

تقدم سفير سلطنة عمان د.صالح الخروصي بـ «أطيب التهاني والتبريكات الى القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وللسفير السعودي في البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد، متمنيا للمملكة دوام التقدم والتطور والازدهار.

وأشار إلى أن المكانة المميزة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والمنظومة الخليجية تعزز من الروابط والعلاقات القوية والثابتة بين دول مجلس التعاون.

السفير البحريني: علاقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ

قال السفير البحريني صلاح المالكي: «لا يسعنا في هذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوبنا جميعنا، إلا أن نرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده، وإلى الشعب السعودي وإلى أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لما لهذا اليوم من أهمية قصوى لنا جميعا».

وتابع: «وإذ نثمن العلاقات الوطيدة والمتميزة والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين والتي تضرب بجذورها أعماق التاريخ، نتمنى للمملكة العربية السعودية المزيد من القدم والازدهار والرفعة والأمن والأمان».



السفير المصري: المزيد من التقدم والازدهار للمملكة

تقدم السفير المصري أسامة شلتوت باسمه وباسم الجالية المصرية في أرض الكويت الحبيبة بالتبريكات والتهاني إلى سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير سلطان بن سعد بمناسبة الذكرى الـ 93 للعيد الوطني السعودي، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار والرخاء للمملكة تحت القيادة الرشيدة.



السفير العراقي: تقدم مستمر للعلاقات العراقية - السعودية

قال السفير العراقي المنهل الصافي: «سعدنا بالمشاركة في اليوم الوطني السعودي، ونتمنى للمملكة العربية السعودية دوام الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده والحكومة والشعب السعودي الشقيق»، مشددا على أن «العلاقات بين العراق والسعودية في تقدم مستمر، وهناك تنسيق عالٍ في كل المجالات الاقتصادية والسياحية والسياسية، ونتمنى أن تزداد هذه العلاقات في الازدهار والتطور في قادم الأيام».

السفير الفلسطيني: دور بارز للمملكة في مساندة قضيتنا

تقدم السفير الفلسطيني رامي طهبوب «بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني، موضحا أن المملكة شهدت تطورا وتقدما ملحوظا على مدار السنوات التسعين الماضية، مشيدا بمواقفها ووقوفها الى جانب جميع القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.

وتابع ان دور المملكة العربية السعودية أساسي ومحوري بالنسبة لفلسطين ونحن نثق ثقة كبيرة بالقيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، متمنيا كل الخير للمملكة وللشعب السعودي الشقيق، والمزيد من الازدهار والتقدم. وأضاف: نتطلع إلى أن نرى المملكة من كبرى اقتصادات العالم خلال السنوات القادمة، وكل عام والمملكة والشعب السعودي والأمة العربية بألف خير».

السفير اليمني: المملكة الملاذ الآمن لكل اليمنيين

أعرب السفير اليمني علي منصور بن سفاع عن سعادته لمشاركة الاخوة في المملكة العربية السعودية الذكرى الـ 93 للعيد الوطني، واصفا العلاقات اليمينية - السعودية بأنها «ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ»، وقال: نحن سعداء بهذه المناسبة، وبهذه التطورات الطيبة التي حصلت في الآونة الأخيرة في السياسة المتبعة من قبل المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالجانب التنموي أو بعلاقاتها الدولية.

وأضاف: نحن في اليمن نشعر بارتياح شديد لما تقوم به السعودية، والتي هي الملاذ الآمن لكل اليمنيين في معالجة ومتابعة كل المشاكل المتعلقة باليمنيين عن كثب.

وتابع: «نقدر عاليا ما تقوم به المملكة، هذه الدولة الجبارة وبقيادتها الحكيمة في مساعدتنا وتقديم يد العون في كثير من المجالات، وأيضا الإشكالية الموجودة فيما يتعلق بالبحث عن سلام دائم لليمن، فالحوارات الموجودة في المملكة العربية السعودية مع الانقلابيين الحوثيين ومع كل الأطراف ذات العلاقة، هي تضع اللبنات الأولى لتأمين المنطقة بشكل عام في مختلف المجالات».

القائم بالأعمال اللبناني: تاريخ مشترك بين السعودية ولبنان

تقدم القائم بالأعمال اللبناني أحمد عرفة بالتهنئة للمملكة العربية السعودية بيومها الوطني، مضيفا كممثل لسفارة لبنان، أتمنى للإخوة في المملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار في هذه المناسبة، مشددا على أن «المملكة العربية السعودية والتي تربطها بلبنان روابط تاريخية وتاريخ مشترك، فنتمنى للقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والحكومة السعودية والشعب السعودي الشقيق كل التقــدم والازدهــار».







