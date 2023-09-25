بالفيديو المطيري نستقبل المقترحات بشأن تنظيم الإعلام لأسبوعين



الحلقة النقاشية ترجمة للخطاب السامي.. والجهاز الإعلامي الرسمي ملك للشعب لدينا 3 قوانين مطبّقة والمسودة الحالية تشتمل على 9 فصول و104 مواد



عاطف رمضان

قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أمس، إن الحلقة النقاشية لمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام تأتي ترجمة للخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف الوزير المطيري خلال الحلقة النقاشية لمسودة قانون تنظيم الإعلام بعنوان «قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع»، أن «الجهاز الرسمي الاعلامي للدولة ملك للشعب وترجمة لإستراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقناها منذ قرابة عامين»، مبينا أن «هذه الاستراتيجية كانت تشاركية أعددنا لها حلقات نقاشية عدة استمعنا وأنصتنا من خلالها لجميع الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة وللمختصين والمهتمين في الإعلام الكويتي».

وأكد أن هذا النهج أخذته وزارة الإعلام وفق استراتيجيتها، حيث إن أي أمر أو موضوع تعد له حلقات نقاشية لأخذ الأفكار والملاحظات والتجارب السابقة حتى تكون هناك ذاكرة مؤسسية للعمل في المجال الإعلامي.

وأوضح أن المسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام مرت بثلاث مراحل أولاها جمع كل الأفكار والمقترحات والملاحظات من المختصين ومن ثم مخاطبة مؤسسات الدولة التي لديها قوانين ذات علاقة بهذه المسودة، ومن ثم المرحلة الثانية وهي كيفية تطبيق قانون ينظم الإعلام ويدعم المزيد من الحريات المسؤولة، وهذا ما تعهدت به وزارة الإعلام في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وكانت بادرة منها أن تقدم مسودة قانون تنظم الاعلام. وأضاف أن المرحلة الثالثة «هي ما نحن عليه اليوم في تقديم عرض مرئي يوضح للحضور من المسؤولين والإعلاميين والمختصين والقانونيين القوانين الثلاثة الحالية التي تطبقها وزارة الإعلام وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون النشر الإلكتروني وقانون المرئي والمسموع ومقارنتها بالمسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام».

وبين أهم المعايير التي بنيت على أساسها هذه المسودة وهي التجارب السابقة والقوانين ذات العلاقة ليكون هناك مسودة قانون موحدة تضم كل القوانين مع الأخذ بآراء من المؤسسات وملاحظاتهم وفق قوانينهم حتى يتم تضمينها، وأخيرا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث.

وعرض الوزير المطيري المحظورات الخاصة بالبنود المتعلقة بقوانين الأعلام الثلاثة التي تطبقها وزارة الإعلام حاليا وقارنها بمسودة قانون تنظيم الإعلام مع تسليط الضوء على عقوباتها السابقة والعقوبات المطروحة في المسودة، مضيفا أنه سيتم فتح باب النقاش للحضور لمناقشة بنود المسودة لتتم إضافة ملاحظات مهمة ومستحقة تمهيدا للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها إلى مجلس الأمة وعرضها على اللجنة التعليمية في المجلس.

وختم وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري حديثه بأن هناك كودا (code QR) لإضافة أي مقترحات أو ملاحظات لتعديل هذه المسودة التي تشتمل على 9 فصول و104 مواد، مستمرا مدة أسبوعين في حال لم يسعفه الوقت لسماع مداخلات الحضور، مؤكدا «وجود تقنيات حديثة تزودنا بمؤشرات تخص المواد والأمور التي توجد أكثر الملاحظات عليها حتى يتم أخذها بعين الاعتبار».

حضر الحلقة النقاشية مجموعة من نواب مجلس الأمة ومسؤولي وزارة الإعلام وجمعية الصحافيين الكويتية ورؤساء تحرير عدد من الصحف المحلية بالإضافة إلى جمع من الإعلاميين والـمختـصـيـن والخبراء القانونيين وعدد من ممثلي جمعيات النفع العام.

(نص مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام على موقع الأنباء الإلكتروني)