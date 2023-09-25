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مجلس الوزراء اعتمد المخطط الهيكلي الرابع 4 مناطق إقليمية توفر 3 ملايين فرصة عمل

9/25/2023 7:31:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج الزيارة الناجحة والمثمرة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للصين، مشيرا الى انها ستسهم بدفع عجلة التنمية وتحقيق التطلعات وإنجاز المشاريع التنموية في الكويت.

واعتمد المجلس في اجتماعه الأسبوعي امس مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة ورفعه إلى سمو ولي العهد بعدما اطلع على عرض وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وبعض قياديي البلدية بشأن المشروع، والذي حدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية، ويتضمن 4 أقاليم هي: منطقة الكويت الحضرية والمنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية والمنطقة الإقليمية الجنوبية والمنطقة الإقليمية الغربية، ستوفر اكثر من 3 ملايين فرصة عمل، وتم تحديد مناطق عمل منطقة الكويت الحضرية على النحو التالي: مركز مدينة الكويت، منطقة الأعمال المركزية والدعية والمهبولة والرقة والفحيحيل.

  • الموافقة على مبادرات إعادة تشجير وزراعة بعض المواقع والميادين وتكليف ((الزراعة)) باتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والإجراءات
  • اعتماد المخطط الهيكلي الرابع 2040.. 4 مناطق إقليمية توفّر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل

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