إعلان أولوية التوظيف 6 أو 13 أكتوبر

نستقبل المواطنين الراغبين في استكمال المستندات والبيانات ممن لم يتمكنوا من التسجيل للعمل رسميا بعد تقديم ما يثبت المحاولة أثناء الفترة

القانونية

مريم بندق

أوضح مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، أن الديوان لا يملك صلاحية المساس بترتيب المنتظرين للتوظيف الحكومي، مشددا على أنه لا يمكن للديوان تنفيذ إجراء يتيح تعديل أو حتى تغيير ترتيب المسجلين رسميا في قائمة الباحثين عن فرص عمل، مؤكدا أنه يتم إبلاغهم بذلك من خلال رسالة نصية.

وردا على سؤال حول شكوى بعض المسجلين بسبب تغيير الترتيب الذي سبق إبلاغهم به، أجاب: «يتغير الترتيب في حالة واحدة فقط، وهي عندما يرفض المواطن فرصة الترشيح للعمل، ففي هذه الحالة تتم إعادة تسجيله في قائمة أخرى، وبالتالي يتم تعديل وتغيير ترتيبه تلقائيا وفقا للقائمة الجديدة التي تم تسجيله فيها».

وقال إن فرق العمل تضاعف جهودها لفتح ملفات المسجلين لإعلان ترتيب التوظيف والترشيح للعمل بحد أقصى في 13 أكتوبر إذا لم يتم ذلك في 6 من الشهر ذاته.

وأضاف أن الديوان، بهدف مساعدة المواطنين الذين نفذوا محاولة التسجيل على موقع الديوان ولم يتمكنوا من استكمال بقية الإجراءات، يستقبل الراغبين منهم في تقديم المستندات وإكمال البيانات، خصوصا أن البعض يتأخر في تسلم معادلة الشهادة الدراسية المصدقة، أو إنجاز إجراءات الاستقالة من القطاع الخاص واستكمال المعاملات في «التأمينات»، وذلك بعد أن يبين ما يثبت أنه تقدم بطلب الاستقالة قبل أو أثناء فترة التسجيل القانونية، مؤكدا أن الديوان يتعاون مع هؤلاء المواطنين حتى تاريخ فتح باب التسجيل مجددا.

وتابع بقوله: تم إلغاء القرار الخاص الذي ينص على أنه يجوز للوزير أن يعفي من التوقيع من بلغ مجموع خدمته 25 عاما، ولا يملك «الديوان» صلاحية اعتماد أي حالات اعفاء. وقال: تم تسجيل 7200 باحث عن عمل في نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية في المرحلة

الـ 84 خلال الفترة من 1 الجاري حتى 15 منه.









"الديوان" لـ "الأنباء" : 7200 باحث عن عمل سجلوا في المرحلة الـ 84 للتوظيف





قال مصدر لـ " الأنباء" إنه تم تسجيل 7200 باحث عن عمل في نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية في المرحلة الـ 84 خلال الفترة من 1 الجاري حتى 15 منه، لافتا إلى أن فرق العمل تضاعف جهودها لفتح ملفات المسجلين والتدقيق

عليها

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