حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتشر خبر وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما أثار جدلاً واسعًا حول حقيقة الوفاة وسببها،

ويعتبر الفنان كاظم الساهر مغني وفنان عراقي شهير، وُلد في الناصرية في جنوب العراق في 12 سبتمبر 1957، وكان لديه اهتمام كبير بالموسيقى منذ صغره، قدم العديد من الأغاني الشهيرة على مدار مسيرته الفنية التي بدأت في أوائل الثمانينيات، وقد حظي بشعبية كبيرة في الوطن العربي وحول العالم، فهو يتميز بِصوته بالرومانسية والعذوبة والإحساس العالي، ويعتبر من أهم المؤثرين في الفن العربي المعاصر.

وحول صحة الخبر المتداول عن وفاة الفنان كاظم الساهر فإنها شائعات يتم تداولها في الفترة الأخيرة ، وتظهر بشكل متكرر في الساحة العالمية.



ويتعذر تحديد السبب وراء انتشار تلك الشائعات بشكل دوري،

لكنها تثير قلًقا كبيًرا بين محبيه ومعجبيه.



وظهر الفنان كاظم الساهر بشكل مباش وأكد سلامته عبر نشر مقطع من إحدى أغانيه”الليلة احساسي غريب“، على حسابه الرسمي في انستغرام، وسأل

جمهوره”لمن تهدون هذه الأغنية؟“، مما أثبت أنه بصحة جيدة.



