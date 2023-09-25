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الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام

9/25/2023 7:24:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعرفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن برلين قدمت لأوكرانيا دبابات قديمة أو غير صالحة للاستخدام في بعض الحالات.
وقالت بيربوك في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "هذا لن يساعد إذا أعطيتم وعودا وبعد ذلك لن تستطيعوا تقديم ذلك أو قدمتم أي شيء غير صالح للاستخدام".
وأضافت: "بعض المعدات من مساعداتنا كانت من نماذج قديمة جدا، وكنا نعرف ذلك وتحدثنا عن ذلك في البداية وبعضها كانت لا تعمل".
وأشارت إلى أن الأسلحة يجب تقديمها مع الذخيرة، مضيفة أن التأخر في تقديم الأسلحة ناجم عن ضرورة الحصول على موافقة إضافية.

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