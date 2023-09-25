الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعرفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن برلين قدمت لأوكرانيا دبابات قديمة أو غير صالحة للاستخدام في بعض الحالات.
وقالت بيربوك في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "هذا لن يساعد إذا أعطيتم وعودا وبعد ذلك لن تستطيعوا تقديم ذلك أو قدمتم أي شيء غير صالح للاستخدام".
وأضافت: "بعض المعدات من مساعداتنا كانت من نماذج قديمة جدا، وكنا نعرف ذلك وتحدثنا عن ذلك في البداية وبعضها كانت لا تعمل".
وأشارت إلى أن الأسلحة يجب تقديمها مع الذخيرة، مضيفة أن التأخر في تقديم الأسلحة ناجم عن ضرورة الحصول على موافقة إضافية.
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