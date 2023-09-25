رئيس وزراء بولندا يطالب شولتس بعدم التدخل في شؤون بلاده

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم التدخل في شؤون بولندا.
وقال مورافيتسكي خلال تواصله مع الناخبين، يوم الاثنين: "تحدث المستشار شولتس مؤخرا عن حدود منطقة شينغن. وأنا أود أن أقول له ألا يتدخل في شؤون بولندا".
واعتبر رئيس الوزراء البولندي أن شولتس إما "لم يطلع على المعلومات إلى حد كاف" أو "يعزف في أوركسترا" حزب "المنصة المدنية" المعارض البولندي الذي اتهمه مورافيتسكي بتضخيم فضيحة الفساد المتعلقة بسلطات الهجرة البولندية.
يذكر أن بولندا فتحت تحقيقا في شهبات الفساد المتعلقة بإصدار سلطات الهجرة البولندية تأشيرات شينغن مقابل رشاوى.
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