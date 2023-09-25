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رئيس وزراء بولندا يطالب شولتس بعدم التدخل في شؤون بلاده

9/25/2023 7:24:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم التدخل في شؤون بولندا.
وقال مورافيتسكي خلال تواصله مع الناخبين، يوم الاثنين: "تحدث المستشار شولتس مؤخرا عن حدود منطقة شينغن. وأنا أود أن أقول له ألا يتدخل في شؤون بولندا".

واعتبر رئيس الوزراء البولندي أن شولتس إما "لم يطلع على المعلومات إلى حد كاف" أو "يعزف في أوركسترا" حزب "المنصة المدنية" المعارض البولندي الذي اتهمه مورافيتسكي بتضخيم فضيحة الفساد المتعلقة بسلطات الهجرة البولندية.
يذكر أن بولندا فتحت تحقيقا في شهبات الفساد المتعلقة بإصدار سلطات الهجرة البولندية تأشيرات شينغن مقابل رشاوى.

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