Tuesday, 26 September 2023 05:48 GMT

الأردن يدين استهداف قوة بحرينية على الحدود الجنوبية للسعودية

9/25/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، "العمل الإرهابي الغاشم" الذي استهدف مواقع قوة الواجب البحرينية المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" على الحدود الجنوبية للسعودية.
وأكدت الوزارة تضامن الأردن مع البحرين، ورفضها وإدانتها لهذا "الفعل الإرهابي الجبان".
وأعربت الوزارة عن تعازيها لحكومة وشعب مملكة البحرين، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن الجيش البحريني قوله مساء، إن اثنين من أفراده قتلا، وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون الاثنين على القوة التي تم نشرها على المنطقة الحدودية الجنوبية للسعودية.

MENAFN25092023000208011052ID1107139289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث