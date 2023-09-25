هل البيض مضر لمرضى النقرس؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يتساءل بعض المصابين بمرض النقرس عن إمكانية إدراج البيض في النظام الغذائي اليومي، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على حالتهم الصحية.

هل يمكن لمرضى النقرس تناول البيض؟



في هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، إن البيض من مصادر البروتين الحيواني الآمنة والمفيدة لمرضى النقرس.

وأضافت عبد الوهاب أن البيض لا يتسبب في ارتفاع حمض اليوريك بالدم عند مرضى النقرس، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة منخفضة من البيورينات.

ومع ذلك، أوصت استشاري التغذية العلاجية بتناول البيض بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيه يتسبب في استهلاك المزيد من البيورينات، ومن ثم ارتفاع حمض اليوريك بالدم.

وأوضحت أن الكمية المسموحة من البيض لمرضى النقرس في اليوم يجب ألا تزيد عن 3 بيضات، لضمان الاستفادة من قيمته الغذائية العالية دون استشارة الأعراض.

وأشارت نهلة إلى ضرورة أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى النقرس خاليًا تمامًا من اللحوم الحمراء والبقوليات والمكسرات والكبدة والسلمون، لأن هذه الأطعمة تزيد من التهاب وتورم مفصل إصبع القدم الكبير.