الدفاع الروسية تعلن تدمير سبع مسيرات أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت سبع مسيرات أوكرانية مساء يوم الاثنين، في منطقة غرايفورونسكي، بمقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم 25 سبتمبر، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة سبع مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود".
كما أكد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية في منطقة غرايفورونسكي، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.
وأوضح غلادكوف: "أصيبت إحدى السيارات بشظايا المسيرات، وسنواصل التفتيش خلال ساعات النهار".
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