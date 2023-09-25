Tuesday, 26 September 2023 05:48 GMT

الدفاع الروسية تعلن تدمير سبع مسيرات أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

9/25/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت سبع مسيرات أوكرانية مساء يوم الاثنين، في منطقة غرايفورونسكي، بمقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم 25 سبتمبر، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة سبع مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود".


كما أكد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية في منطقة غرايفورونسكي، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.


وأوضح غلادكوف: "أصيبت إحدى السيارات بشظايا المسيرات، وسنواصل التفتيش خلال ساعات النهار".


MENAFN25092023000208011052ID1107139287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث