الدفاع الروسية تعلن تدمير سبع مسيرات أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت سبع مسيرات أوكرانية مساء يوم الاثنين، في منطقة غرايفورونسكي، بمقاطعة بيلغورود.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم 25 سبتمبر، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة سبع مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود".



كما أكد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية في منطقة غرايفورونسكي، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.



وأوضح غلادكوف: "أصيبت إحدى السيارات بشظايا المسيرات، وسنواصل التفتيش خلال ساعات النهار".

