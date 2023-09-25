الأمم المتحدة تدين الهجوم على قافلة مساعدات في جنوب السودان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، وبشدة الهجوم المميت الذي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان المساعدات إلى ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان السبت الماضي.



وقال بيان من مكتب الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، إنه قُتل سائقان بالرصاص، وجرى إحراق الشاحنتين وتدميرهما أثناء عودتهما إلى العاصمة جوبا، مشيرا إلى أن صندوق اليونيسف قرر "مؤقتاً" إيقاف نقل الإمدادات إلى المنطقة.



وطالب البيان بضرورة "حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة الحيوية للفئات الأكثر ضعفاً، مشددا على أن قتل أولئك الذين يقدمون الدعم لإنقاذ الأرواح أمر غير مقبول".