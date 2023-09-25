الأمم المتحدة تدين الهجوم على قافلة مساعدات في جنوب السودان

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- دان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، وبشدة الهجوم المميت الذي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان المساعدات إلى ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان السبت الماضي.
وقال بيان من مكتب الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، إنه قُتل سائقان بالرصاص، وجرى إحراق الشاحنتين وتدميرهما أثناء عودتهما إلى العاصمة جوبا، مشيرا إلى أن صندوق اليونيسف قرر "مؤقتاً" إيقاف نقل الإمدادات إلى المنطقة.
وطالب البيان بضرورة "حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة الحيوية للفئات الأكثر ضعفاً، مشددا على أن قتل أولئك الذين يقدمون الدعم لإنقاذ الأرواح أمر غير مقبول".
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