Tuesday, 26 September 2023 05:48 GMT

الأمم المتحدة تدين الهجوم على قافلة مساعدات في جنوب السودان

9/25/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، وبشدة الهجوم المميت الذي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان المساعدات إلى ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان السبت الماضي.


وقال بيان من مكتب الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، إنه قُتل سائقان بالرصاص، وجرى إحراق الشاحنتين وتدميرهما أثناء عودتهما إلى العاصمة جوبا، مشيرا إلى أن صندوق اليونيسف قرر "مؤقتاً" إيقاف نقل الإمدادات إلى المنطقة.


وطالب البيان بضرورة "حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة الحيوية للفئات الأكثر ضعفاً، مشددا على أن قتل أولئك الذين يقدمون الدعم لإنقاذ الأرواح أمر غير مقبول".

MENAFN25092023000208011052ID1107139286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث