الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام عمال قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز مع قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء، وخاصة أمام العمال.
وقالت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة إن منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة غدا الثلاثاء يعمل بشكل جزئي للسفر للحالات الإنسانية، فيما ما يزال الاحتلال مستمرا في منع العمال من السفر.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، يعمل المنفذ بشكل طبيعي للوصول لجميع الفئات.
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