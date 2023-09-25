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الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام عمال قطاع غزة

9/25/2023 7:24:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز مع قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء، وخاصة أمام العمال.


وقالت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة إن منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة غدا الثلاثاء يعمل بشكل جزئي للسفر للحالات الإنسانية، فيما ما يزال الاحتلال مستمرا في منع العمال من السفر.


وأضافت الهيئة، في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، يعمل المنفذ بشكل طبيعي للوصول لجميع الفئات.

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