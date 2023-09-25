وناس فوق وناس تحت؟ (1)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬عاصمة‭ ‬عربية،‭ ‬دخل‭ ‬مدرس‭ ‬السجن‭ ‬بعد‭ ‬ضبطه‭ ‬وهو‭ ‬يسرق‭ ‬خروفاً‭ ‬من‭ ‬زريبة‭ ‬تخص‭ ‬أحد‭ ‬الجزارين،‭ ‬وكان‭ ‬مربي‭ ‬الأجيال‭ ‬المناط‭ ‬به‭ ‬تعليم‭ ‬الصغار‭ ‬وغرس‭ ‬الفضائل‭ ‬فيهم‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬إلى‭ ‬ضغوط‭ ‬لا‭ ‬طاقة‭ ‬له‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬وحماته‭ ‬لشراء‭ ‬خروف‭ ‬لعيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬وكان‭ ‬راتبه‭ ‬لا‭ ‬يكاد‭ ‬يغطي‭ ‬ضروريات‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬سكن‭ ‬وطعام‭ ‬بسيط،‭ ‬فهو‭ ‬مدرس‭ ‬تربية‭ ‬رياضية،‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬دخل‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الدروس‭ ‬الخصوصية‭ ‬مثل‭ ‬غالبية‭ ‬المدرسين،‭ ‬وهددته‭ ‬زوجته‭ ‬بالهجر‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يرفع‭ ‬رأسها‭ ‬وسط‭ ‬أهل‭ ‬الحي‭ ‬ويأتي‭ ‬بخروف‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد،‭ ‬وكانت‭ ‬تعرف‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ ‬قليل‭ ‬الحيلة،‭ ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬عناها‭ ‬من‭ ‬الأمر،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يسمع‭ ‬الجيران‭ ‬مأمأة‭ (‬صوت‭) ‬الخروف،‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬العيد‭ ‬ثم‭ ‬يرونه‭ ‬وهو‭ ‬يتعرض‭ ‬للذبح‭ ‬ليعرفوا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬بنت‭ ‬عز‮»‬‭.‬

عيد‭ ‬الفداء‭ ‬مناسبة‭ ‬دينية‭ ‬يستذكر‭ ‬فيها‭ ‬المسلم‭ ‬كريم‭ ‬الخصال‭ ‬ويتجنب‭ ‬كريه‭ ‬الفعال،‭ ‬ويتذكر‭ ‬المعاني‭ ‬النبيلة‭ ‬للتضحية،‭ ‬وأن‭ ‬التضحية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أحيانا‭ ‬بالمظهر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستعصم‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الإثم،‭ ‬وتلك‭ ‬الزوجة‭ ‬كانت‭ ‬مستعدة‭ ‬للتضحية‭ ‬بقوت‭ ‬العائلة‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬لتتفشخر‭ ‬بالخروف،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يعنيها‭ ‬أن‭ ‬التضحية‭ ‬بكبش‭ ‬ليس‭ ‬فرضا‭ ‬على‭ ‬المسلم،‭ ‬فكل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يهمها‭ ‬هي‭ ‬وأمها‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬الجيران‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬فوق‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يجد‭ ‬المدرس‭ ‬المسكين‭ ‬من‭ ‬يقرضه‭ ‬قيمة‭ ‬الخروف،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يعرفونه‭ ‬كانوا‭ ‬يدركون‭ ‬أنه‭ ‬سيعجز‭ ‬عن‭ ‬رد‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬المنظور‭ (‬منين‭ ‬يا‭ ‬حسرة‭ ‬وهو‭ ‬غلبان‭..

‬حتة‭ ‬مدرس‭ ‬ألعاب؟‭)

‬فلجأ‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬خروف‭ ‬الأضحية،‭ ‬و«ضحى‮»‬‭ ‬بتعاليم‭ ‬دينه‭ ‬وحريته‭ ‬وسمعته‭ ‬ومنصبه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قبضوا‭ ‬عليه‭ ‬متلبساً،‭ ‬وعامله‭ ‬القضاء‭ ‬ك‭ ‬‮«‬حرامي‮»‬،‭ ‬وأصبح‭ ‬له‭ ‬سجل‭ ‬جنائي‭ ‬ملوث‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬فإن‭ ‬زوجة‭ ‬ناقصة‭ ‬العقل‭ ‬ترغم‭ ‬زوجها‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬‮«‬المستحيل‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خروف،‭ ‬لن‭ ‬تصبر‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬ولو‭ ‬لشهر‭ ‬واحد‭!‬

تخيل‭ ‬مشاعر‭ ‬أفراد‭ ‬أسرة‭ ‬فقيرة،‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬لبس‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العيد،‭ ‬وهم‭ ‬يقرأون‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬‮«‬شكاوى‮»‬‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬مقاعد‭ ‬في‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬لمختلف‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬لقضاء‭ ‬العطلة؟‮»‬

كنت‭ ‬ذات‭ ‬مساء،‭ ‬في‭ ‬وليمة‭ ‬ضمت‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،‭ ‬ودار‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ذكريات‭ ‬الدراسة‭ ‬الجامعية‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬معظمه‭ ‬عن‭ ‬الضنك‭ ‬والبهدلة‭ ‬لتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬المواصلات‭ ‬والسكن‭ ‬والطعام،‭ ‬وتحدث‭ ‬كثيرون‭ ‬عن‭ ‬وظائف‭ ‬بسيطة‭ ‬التحقوا‭ ‬بها‭ ‬لضمان‭ ‬دخل‭ ‬مادي‭ ‬إضافي،‭ ‬وحكى‭ ‬أحدهم‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أثرياء‭ ‬بلاده‭ ‬زارهم‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬أوروبية،‭ ‬ودعاه‭ ‬وبعض‭ ‬زملائه‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬العشاء،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأثرياء‭ ‬المنفوشين‭ ‬كالطاووس،‭ ‬ويحلو‭ ‬له‭ ‬التباهي‭ ‬بالإنفاق‭ ‬‮«‬دون‭ ‬خشية‭ ‬إملاق‮»‬‭!!

‬وسأل‭ ‬الثري‭ ‬الطلبة‭ ‬المساكين‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المشروب‭ ‬يفضلون‭ ‬فصمتوا،‭ ‬وتولى‭ ‬الثري‭ ‬بنفسه‭ ‬طلب‭ ‬نوعية‭ ‬مشروب‭ ‬معينة،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬يروي‭ ‬لنا‭ ‬الحكاية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يشرب‮»‬،‭ ‬ومال‭ ‬عليه‭ ‬أحد‭ ‬مرافقي‭ ‬الثري‭ ‬وقال‭ ‬له‭ ‬إن‭ ‬قيمة‭ ‬الزجاجة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬النبيذ‭ ‬1500‭ ‬دولار‭.‬

طلب‭ ‬الرجل‭ ‬ثماني‭ ‬زجاجات‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬وجلس‭ ‬صاحبنا‭ ‬يحسبها‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬1500‭ ‬تساوي‭.. ‬عندك‭ ‬صفرين‭ ‬و8‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬يساوي‭ ‬أربعين‭..

‬لا‭ ‬حول‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬إلا‭ ‬بالله،‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دولار؟‭

‬انتهز‭ ‬صاحبنا‭ ‬فرصة‭ ‬غفلة‭ ‬الثري‭ ‬ومن‭ ‬معه‭ ‬وسرق‭ ‬زجاجة‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬يده‭ ‬البائسة،‭ ‬وحكى‭ ‬لي‭ ‬كيف‭ ‬أنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬زجاجة‭ ‬نبيذ،‭ ‬ثم‭ ‬سار‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬زقاق‭ ‬مهجور،‭ ‬و«طااااخ‮»‬،‭ ‬فجرها‭ ‬على‭ ‬الرصيف،‭ ‬وشعر‭ ‬بالانتشاء‭ (‬ولحسن‭ ‬حظه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬شرطي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭ ‬وإلا‭ ‬لجلب‭ ‬عليه‭ ‬صوت‭ ‬انكسار‭ ‬زجاجة‭ ‬الخمر‭ ‬الويلات‭). ‬