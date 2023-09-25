السوق المركزي.. والتطوير الغائب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بالأمس‭ ‬شاهدت‭ ‬فيديو‭ ‬لمواطن‭ ‬يعرض‭ ‬الحالة‭ ‬غير‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬بالمنامة،‭ ‬ومعاناة‭ ‬الناس‭ ‬والباعة،‭ ‬والأضرار‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬الخضراوات‭ ‬وأتلفتها‭ ‬جراء‭ ‬انقطاع‭ ‬التكييف،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الفوضى‭ ‬والحالة‭ ‬المأساوية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭.‬

في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬للسوق‭ ‬المركزي‭ ‬بالمنامة،‭ ‬ومع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬القائمة،‭ ‬واللقاء‭ ‬بتجار‭ ‬السوق‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬ومقترحاتهم‭.‬





وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬وجه‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬المعنيين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬المتّبعة،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أهمية‭ ‬إنجاز‭ ‬الأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المركزي،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬التكييف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي،‭ ‬عبر‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭.‬

كما‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬الخبر‭ ‬الرسمي‭ ‬للزيارة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المقاول‭ ‬المنفذ‭ ‬لمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬منطقة‭ ‬مواقف‭ ‬الشاحنات‭ (‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬والبدء‭ ‬بمشروع‭ ‬تظليل‭ ‬منطقة‭ ‬الشحن‭ ‬والتفريغ‭ ‬3،‭ ‬وبمشروع‭ ‬تركيب‭ ‬مكثفات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬المرافق‭ ‬الصحيّة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

ندرك‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬تقوم‭ ‬بجهود‭ ‬مستمرة‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلة‭ ‬الأزلية‭ ‬للسوق‭.. ‬ونثق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يدرك‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الغذاء‭ ‬والمواد‭ ‬للمستهلكين‭.. ‬ونعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬والاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭.. ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬والطموح‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إليه‭ ‬الباعة‭ ‬والتجار،‭ ‬ومرتادي‭ ‬السوق‭ ‬والمستهلكين‭ ‬والمشترين‭.. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬الطائلة‭ ‬التي‭ ‬صرفت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشاريع‭ ‬الصيانة‭ ‬والتطوير،‭ ‬التي‭ ‬لو‭ ‬صرفت‭ ‬لبناء‭ ‬سوق‭ ‬مركزي‭ ‬جديد‭ ‬لكان‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭. ‬





قلنا‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭.. ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬بالمنامة‭ ‬لن‭ ‬يحقق‭ ‬التطوير‭ ‬المنشود‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسناد‭ ‬مسؤوليته‭ ‬والإشراف‭ ‬عليه‭ ‬عبر‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وعندها‭ ‬سنرى‭ ‬سوقا‭ ‬مركزيا‭ ‬منظما‭ ‬ونظيفا‭ ‬وحضاريا‭.. ‬وما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬هي‭ ‬محاولات‭ ‬‮«‬ترقيعية‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تحقق‭ ‬الناتج‭ ‬المرجو‭.. ‬مع‭ ‬إرهاق‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬بأمور‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬أرباحا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكلف‭ ‬خسائر‭.‬