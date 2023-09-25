(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الوسائل والتقنيات الإلكترونية تتطور مع كل يوم جديد ولابد من مواكبة هذه التطورات سواء بالاستفادة منها أو حماية المجتمع من أخطارها ودراسة هذه الأخطار وكيفية حماية المجتمع منها وكذلك سبل الاستفادة من هذه التطورات التقنية في خدمة التطور والبناء في مختلف المجالات بمملكة البحرين.
وقد اطلعت اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على إيجاز بشأن اللجنة المشكلة لبحث مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأثرها في المجتمع والذي تضمن عددا من المجالات الاستخدام والمخاطر والسلبيات حيث تضمن الإيجاز استعراضا للنسخة الأولى من الميثاق الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقد أشاد وزير الداخلية خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس الأول باهتمام ودعم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم للجهود المبذولة من أجل تطوير الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات وذكر أن التطوير يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقد بلغت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بالخدمات التقليدية 90%.
وهذا الاهتمام وهذه الإجراءات دليل على أن البحرين تواكب التقدم العالمي في مجال التقنيات الإلكترونية.
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