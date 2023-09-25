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تقنيات

9/25/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الوسائل‭ ‬والتقنيات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تتطور‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬جديد‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬مواكبة‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬سواء‭ ‬بالاستفادة‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬أخطارها‭ ‬ودراسة‭ ‬هذه‭ ‬الأخطار‭ ‬وكيفية‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬منها‭ ‬وكذلك‭ ‬سبل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬التطور‭ ‬والبناء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬إيجاز‭ ‬بشأن‭ ‬اللجنة‭ ‬المشكلة‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الاستخدام‭ ‬والمخاطر‭ ‬والسلبيات‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬الإيجاز‭ ‬استعراضا‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الميثاق‭ ‬الأخلاقي‭ ‬لاستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬التطوير‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬استخدام‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالخدمات‭ ‬التقليدية‭ ‬90‭%.‬

وهذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬وهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تواكب‭ ‬التقدم‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الإلكترونية‭.

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