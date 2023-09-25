Tuesday, 26 September 2023 05:47 GMT

وفاة أول مدير لمطعم ((شيكو)) الإيطالي الشهير

9/25/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ايتوري‭ ‬سيكونيني،‭ ‬المدير‭ ‬الأول‭ ‬لمطعم‭ ‬‮«‬شيكو‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أعرق‭ ‬مطعم‭ ‬إيطالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1978‭.‬

سيكونيني‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬شيكو‮»‬‭ ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬89‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وكتب‭ ‬المطعم‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬الانستغرام‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬مؤسف‭ ‬أن‭ ‬مطعم‭ ‬شيكو‭ ‬فقد‭ ‬مديره‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬السيد‭ ‬ايتوري‭ ‬سيكونيني،‭ ‬سوف‭ ‬يتذكره‭ ‬الكثيرون‭ ‬باعتزاز‭ ‬كبير‭ ‬وهذه‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لعائلة‭ ‬شيكو،‭ ‬نرسل‭ ‬تعازينا‭ ‬الحارة‭ ‬لعائلته‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬مطعم‭ ‬شيكو‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬أحدث‭ ‬نقلة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬المطعم‭ ‬معلمًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العدلية‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬الدبلوماسيون‭ ‬والوزراء،‭ ‬ويجتمع‭ ‬السفراء‭ ‬والمشاهير،‭ ‬منهم‭ ‬توني‭ ‬بينيت،‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬جرامي‭. ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬له‭ ‬نشر‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬تقريبا،‭ ‬حرص‭ ‬شيكو‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لدعمهم‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭.‬

وعاش‭ ‬صاحب‭ ‬المطعم‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جيلدفورد‭ ‬ساري‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وكان‭ ‬جد‭ ‬لستة‭ ‬أطفال‭. ‬

MENAFN25092023000055011008ID1107139269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث