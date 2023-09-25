وفاة أول مدير لمطعم ((شيكو)) الإيطالي الشهير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سيكونيني‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬شيكو‮»‬‭ ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬89‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وكتب‭ ‬المطعم‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬الانستغرام‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬مؤسف‭ ‬أن‭ ‬مطعم‭ ‬شيكو‭ ‬فقد‭ ‬مديره‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬السيد‭ ‬ايتوري‭ ‬سيكونيني،‭ ‬سوف‭ ‬يتذكره‭ ‬الكثيرون‭ ‬باعتزاز‭ ‬كبير‭ ‬وهذه‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لعائلة‭ ‬شيكو،‭ ‬نرسل‭ ‬تعازينا‭ ‬الحارة‭ ‬لعائلته‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬مطعم‭ ‬شيكو‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬أحدث‭ ‬نقلة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬المطعم‭ ‬معلمًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العدلية‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬الدبلوماسيون‭ ‬والوزراء،‭ ‬ويجتمع‭ ‬السفراء‭ ‬والمشاهير،‭ ‬منهم‭ ‬توني‭ ‬بينيت،‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬جرامي‭. ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬له‭ ‬نشر‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬تقريبا،‭ ‬حرص‭ ‬شيكو‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لدعمهم‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭.‬

وعاش‭ ‬صاحب‭ ‬المطعم‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جيلدفورد‭ ‬ساري‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وكان‭ ‬جد‭ ‬لستة‭ ‬أطفال‭. ‬