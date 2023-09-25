وفاة أول مدير لمطعم ((شيكو)) الإيطالي الشهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توفي صباح أمس ايتوري سيكونيني، المدير الأول لمطعم «شيكو» والذي يعتبر أعرق مطعم إيطالي في البحرين والذي تم تأسيسه في عام 1978.
سيكونيني الذي عرف باسم «شيكو» توفي عن عمر ناهز 89 عاماً في منزله في المملكة المتحدة.
وكتب المطعم على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام» إنه لأمر مؤسف أن مطعم شيكو فقد مديره الأول والذي يحمل الاسم نفسه السيد ايتوري سيكونيني، سوف يتذكره الكثيرون باعتزاز كبير وهذه خسارة كبيرة لعائلة شيكو، نرسل تعازينا الحارة لعائلته.
جدير بالذكر أنه منذ تأسيس مطعم شيكو الإيطالي في عام 1978 أحدث نقلة في صناعة الطعام في المملكة، حيث أصبح المطعم معلمًا بارزًا في منطقة العدلية النابضة بالحياة، حيث يتواجد الدبلوماسيون والوزراء، ويجتمع السفراء والمشاهير، منهم توني بينيت، الحائز على جائزة جرامي. وفي تصريح صحفي له نشر قبل عام تقريبا، حرص شيكو على توجيه الشكر إلى البحرينيين ومجتمع الأعمال في البحرين لدعمهم له على مر السنين.
وعاش صاحب المطعم بعد مغادرته البحرين في جيلدفورد ساري بالمملكة المتحدة، وكان جد لستة أطفال.
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