((فتل الرقبة)).. تحد قاتل يغزو تيك توك ويثير هلعا بالمدارس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬تسلل‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬يتجسد‭ ‬في‭ ‬صفع‭ ‬الرأس‭ ‬و«فتل‭ ‬الرقبة‮»‬‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬التلاميذ،‭ ‬دافعاً‭ ‬القطاع‭ ‬التربوي‭ ‬إلى‭ ‬الاستنفار،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬قاتلاً‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭.‬

فالتحدي‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬فرنسا،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بوردو‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬البلاد،‭ ‬يعتبر‭ ‬خطراً؛‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬والعنق،‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

وقد‭ ‬دقت‭ ‬إحدى‭ ‬المدارس‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر،‭ ‬بعد‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الأمهات‭ ‬إثر‭ ‬تعرض‭ ‬ابنها‭ ‬لإصابة‭ ‬بسبب‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الترند‭ ‬الخطر‮»‬

كما‭ ‬أرسلت‭ ‬السلطات‭ ‬التربوية‭ ‬المعنية‭ ‬مذكرات‭ ‬إلى‭ ‬مديري‭ ‬المدارس،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬إرشادات‭ ‬واضحة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭. ‬فيما‭ ‬حصدت‭ ‬الفيديوهات‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المشاهدات،‭ ‬وانتشرت‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الفرنسية‭!‬