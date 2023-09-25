((فتل الرقبة)).. تحد قاتل يغزو تيك توك ويثير هلعا بالمدارس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مرة جديدة يغزو تحد كارثي منصة تيك توك، لينتشر بين طلاب المدارس ولا سيما في فرنسا.
فقد تسلل هذا التحدي الذي يتجسد في صفع الرأس و«فتل الرقبة» دون سابق إنذار إلى صفوف التلاميذ، دافعاً القطاع التربوي إلى الاستنفار، ولا سيما أنه قد يكون قاتلاً في بعض الحالات.
فالتحدي المنتشر في مدارس فرنسا، وخاصة في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد، يعتبر خطراً؛ إذ يمكن أن يؤثر على العمود الفقري والعنق، وفق وسائل إعلام محلية.
وقد دقت إحدى المدارس ناقوس الخطر، بعد شكوى من إحدى الأمهات إثر تعرض ابنها لإصابة بسبب جراء هذا «الترند الخطر»
كما أرسلت السلطات التربوية المعنية مذكرات إلى مديري المدارس، تهدف إلى تقديم إرشادات واضحة ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس حول تلك الظاهرة. فيما حصدت الفيديوهات مئات الآلاف من المشاهدات، وانتشرت بشكل واسع في العديد من المناطق الفرنسية!
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