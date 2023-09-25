شركة يابانية نـاشــئــة تــطـور دواء يــســاعــد عـلــى إنــبـات أسـنـان جـديــدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتستهدف‭ ‬الشركة‭ ‬طرح‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬كيودو‭ ‬اليابانية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬توريجيم‭ ‬بيوفارما‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمولها‭ ‬جامعة‭ ‬كيوتو،‭ ‬تجارب‭ ‬سريرية‭ ‬على‭ ‬البالغين‭ ‬الأصحاء‭ ‬بحلول‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الدواء،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬انبات‭ ‬أسنان‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الفئران‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لدى‭ ‬معظم‭ ‬الأشخاص‭ ‬‮«‬براعم‭ ‬أسنان‮»‬‭ ‬لديها‭ ‬القابلية‭ ‬لأن‭ ‬تصبح‭ ‬سنا‭ ‬جديدا،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأسنان‭ ‬اللبنية‭ ‬والدائمة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬البراعم‭ ‬عادة‭ ‬لا‭ ‬تتطور‭ ‬وتضمر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.

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وابتكر‭ ‬الفريق‭ ‬عقارا‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تثبيط‭ ‬البروتين‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬نمو‭ ‬الأسنان‭. ‬ويعمل‭ ‬الدواء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البراعم‭ ‬ويحفز‭ ‬نموها‭.

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ويعتزم‭ ‬الفريق‭ ‬إجراء‭ ‬تجربة‭ ‬سريرية‭ ‬للدواء‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬والذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬الأسنان‭ ‬والذين‭ ‬يولدون‭ ‬بدون‭ ‬بعض‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬الأسنان‭ ‬الدائمة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العقار‭ ‬يمنح‭ ‬الأمل‭ ‬للبالغين‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬أسنانهم‭ ‬بسبب‭ ‬التسوس‭.

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