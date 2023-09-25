محافظ الشمالية يشهد حفل جمعية المحفزين البحرينية لتكريم أصحاب الهمم وأبنائهم المتفوقين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬بجهود‭ ‬جمعية‭ ‬المحفزين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬وإقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكينهم‭ ‬وتفعيل‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬ومبادرات‭ ‬الجمعية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رسالتها‭ ‬الانسانية‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رياض‭ ‬المرزوق‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحفزين‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لمحافظ‭ ‬الشمالية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الجمعية‭ ‬لتشجيع‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬للالتحاق‭ ‬بأقرانهم‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرتهم‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ذاتهم‭ ‬ودمجهم‭ ‬ثقافيا‭ ‬واجتماعيا‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬قام‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬بتكريم‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وابنائهم‭ ‬المتوفقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬المحفزين‭ ‬وأبناء‭ ‬المحفزين‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬