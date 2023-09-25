محافظ الشمالية يشهد حفل جمعية المحفزين البحرينية لتكريم أصحاب الهمم وأبنائهم المتفوقين

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- Akhbar Al Khaleej) شهد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية حفل جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة لتكريم أصحاب الهمم وأبنائهم من المتفوقين، وذلك بحضور العقيد عبدالله بن علي المعنطر نائب المحافظ.
وبهذه المناسبة، أشاد محافظ الشمالية بجهود جمعية المحفزين البحرينية في دعم ذوي الهمم وإقامة الفعاليات والمبادرات التي تسهم في تمكينهم وتفعيل دورهم في المجتمع، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم جهود ومبادرات الجمعية بما يسهم في تحقيق رسالتها الانسانية وبما يحقق الشراكة المجتمعية.
من جانبه، أعرب رياض المرزوق رئيس جمعية المحفزين البحرينية عن شكره لمحافظ الشمالية، مؤكداً أن الاحتفال يأتي في إطار جهود الجمعية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحفيزهم للالتحاق بأقرانهم ومواصلة مسيرتهم التعليمية، وتمكينهم من تحقيق ذاتهم ودمجهم ثقافيا واجتماعيا.
وفي ختام الحفل قام محافظ الشمالية بتكريم ذوي العزيمة وابنائهم المتوفقين، متمنياً لجميع الطلبة من المحفزين وأبناء المحفزين كل التوفيق والنجاح.
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