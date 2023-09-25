مبادرة ((كتاب ومكان)) تناقش سيرة المفكر الدكتور جابر الأنصاري بالمتحف الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تواصل هيئة البحرين للثقافة والآثار تقديم سلسلة فعاليات «كتابٌ ومكان»، حيث يستقبل متحف البحرين الوطني في الساعة 7 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023م جلسة نقاشية تتمحور حول كتاب «الكلمة من أجل الإنسان: سيرة المفكر البحريني الدكتور محمد جابر الأنصاري» الصادر عن هيئة الثقافة للباحثة الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي. ويشارك الدكتور علي فخرو في إثراء الحديث حول سيرة المفكر الأنصاري ومشروعه الفكري النهضوي وتأثيراته على المستويات المحلية والخليجية والعربية.
ويتناول كتاب «الكلمة من أجل الإنسان: سيرة المفكر البحريني الدكتور محمد جابر الأنصاري» نشأة المفكر الأنصاري والبيئة التي ساهمت في تشكيل شخصيته وعلمه. كما يلقي الضوء على محطات في حياته منذ انشغاله في البحث والعمل الأكاديمي والمسؤوليات التي تولاها. ويبرز الكتاب الجانب الأدبي من الدكتور الأنصاري وما اشتمل عليه من تأسيس أسرة الأدباء والكتاب بالإضافة إلى نشاطه السردي والشعري واهتمامه بالنقد وعلاقته بالأديب الراحل غازي القصيبي. ويشتمل أحد فصوله على المشروع الفكري والنهضوي الذي تبناه الأنصاري، وهو ما يعد أهم ما قدمه للفكر للعربي، متضمناً كذلك 37 شهادة حول المفكر الأنصاري من شخصيات سياسية وفكرية وأدبية وإعلامية من داخل وخارج مملكة البحرين.
وكانت هيئة البحرين للثقافة والآثار قد أطلقت في 23 أبريل من العام الجاري بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب مبادرة «كتابٌ ومكان»، وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع «جمعية كلنا نقرأ» بهدف تعزيز ثقافة القراءة في المجتمعات بشكل عام وتسليط الضوء على إصدارات هيئة الثقافة من مشروعي «النشر المشترك» و«نقل المعارف» بشكل خاص. إلى جانب ذلك تتيح هذه المبادرة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على الأدباء والكتّاب البحرينيين وتمكين فئة الشباب من اللقاء بهم ومحاورتهم والاطلاع على تجاربهم الأدبية.
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