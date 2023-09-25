مبادرة ((كتاب ومكان)) تناقش سيرة المفكر الدكتور جابر الأنصاري بالمتحف الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتناول‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسان‭: ‬سيرة‭ ‬المفكر‭ ‬البحريني‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري‮»‬‭ ‬نشأة‭ ‬المفكر‭ ‬الأنصاري‭ ‬والبيئة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬شخصيته‭ ‬وعلمه‭. ‬كما‭ ‬يلقي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬منذ‭ ‬انشغاله‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬والعمل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬التي‭ ‬تولاها‭. ‬ويبرز‭ ‬الكتاب‭ ‬الجانب‭ ‬الأدبي‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬وما‭ ‬اشتمل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تأسيس‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نشاطه‭ ‬السردي‭ ‬والشعري‭ ‬واهتمامه‭ ‬بالنقد‭ ‬وعلاقته‭ ‬بالأديب‭ ‬الراحل‭ ‬غازي‭ ‬القصيبي‭. ‬ويشتمل‭ ‬أحد‭ ‬فصوله‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬الفكري‭ ‬والنهضوي‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬الأنصاري،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬للفكر‭ ‬للعربي،‭ ‬متضمناً‭ ‬كذلك‭ ‬37‭ ‬شهادة‭ ‬حول‭ ‬المفكر‭ ‬الأنصاري‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬وفكرية‭ ‬وأدبية‭ ‬وإعلامية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وكانت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للكتاب‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كتابٌ‭ ‬ومكان‮»‬،‭ ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬جمعية‭ ‬كلنا‭ ‬نقرأ‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬القراءة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إصدارات‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬من‭ ‬مشروعي‭ ‬‮«‬النشر‭ ‬المشترك‮»‬‭ ‬و«نقل‭ ‬المعارف‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬تتيح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتّاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتمكين‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬بهم‭ ‬ومحاورتهم‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجاربهم‭ ‬الأدبية‭.‬