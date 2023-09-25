مجموعة الفاتح تتسلم سيارات من إبراهيم خليل كانو - تويوتا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تويوتا - سترة
تسلمت شركة مجموعة الفاتح ذ.م.م. من شركة ابراهيم خليل كانو -وكلاء تويوتا- مجموعة من السيارات لخدمة الأنشطة اللوجستية بالشركة، وأقيم بهذه المناسبة السارة حفل للتسليم في مركز استلام السيارات الجديدة بشركة تويوتا في سترة بحضور المدير العام عبدالكريم مناث ونائب المدير العام أحمد ربيع، وتم استلام المفاتيح من مدير قسم مبيعات تويوتا السيد رامي أبوشاويش. وتعتبر مجموعة الفاتح الشركة الرائدة في القطاع اللوجستي والنقليات والتخليص الجمركي والخدمات إذ تأسست عام 1946م وهي من أقدم الشركات بمملكة
البحرين.
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