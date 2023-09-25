مجموعة الفاتح تتسلم سيارات من إبراهيم خليل كانو - تويوتا

تسلمت‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬الفاتح‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭. ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ابراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ -‬وكلاء‭ ‬تويوتا‭- ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬لخدمة‭ ‬الأنشطة‭ ‬اللوجستية‭ ‬بالشركة،‭ ‬وأقيم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السارة‭ ‬حفل‭ ‬للتسليم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬استلام‭ ‬السيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬بشركة‭ ‬تويوتا‭ ‬في‭ ‬سترة‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬عبدالكريم‭ ‬مناث‭ ‬ونائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬أحمد‭ ‬ربيع،‭ ‬وتم‭ ‬استلام‭ ‬المفاتيح‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬مبيعات‭ ‬تويوتا‭ ‬السيد‭ ‬رامي‭ ‬أبوشاويش‭. ‬وتعتبر‭ ‬مجموعة‭ ‬الفاتح‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬اللوجستي‭ ‬والنقليات‭ ‬والتخليص‭ ‬الجمركي‭ ‬والخدمات‭ ‬إذ‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1946م‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬الشركات‭ ‬بمملكة البحرين‭.‬

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