البحرين التخصصي يقيم مؤتمرا طبيا مهما لأمراض القلب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قدم‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الدكتور‭ ‬قاسم‭ ‬عرداتي‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي،‭ ‬ثم‭ ‬الدكتورة‭ ‬نجاح‭ ‬الزياني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفى‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬قصيرة‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المحاضرات‭.‬

وقد‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬استشاريي‭ ‬طب‭ ‬القلب‭ ‬والجراحات‭ ‬التداخلية‭ ‬لمناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬والمستجدات‭ ‬الطبية‭ ‬والعلاجات‭ ‬المستقبلية‭.‬

وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬حضورا‭ ‬مكثفا‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬وتفاعلا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬العلمي‭ ‬المثمر،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مواكبة‭ ‬المستجدات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ويسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬العناية‭ ‬والعلاج‭ ‬لمرضى‭ ‬القلب‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬المشاركين‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬أبولو‭ ‬للقلب‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬متخصص‭ ‬لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬مجهز‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬وبأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحديثة‭ ‬وبكادر‭ ‬طبي‭ ‬متخصص‭ ‬ومتكامل‭. ‬