البحرين التخصصي يقيم مؤتمرا طبيا مهما لأمراض القلب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقام مستشفى البحرين التخصصي مؤتمرا مهما لأمراض القلب والشرايين التاجية يوم الخميس الماضي بفندق ويندام جراند، بحضور عدد كبير من استشاريي القلب بمملكة البحرين.
وقد قدم الكلمة الافتتاحية الدكتور قاسم عرداتي العضو المنتدب لمستشفى البحرين التخصصي، ثم الدكتورة نجاح الزياني نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى بإلقاء كلمة قصيرة قبل بدء المحاضرات.
وقد تحدث في المؤتمر عدد من استشاريي طب القلب والجراحات التداخلية لمناقشة عدد من الأبحاث والمستجدات الطبية والعلاجات المستقبلية.
وشهد المؤتمر حضورا مكثفا من الأطباء وتفاعلا كبيرا في نهاية اللقاء العلمي المثمر، الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات وتبادل الخبرات ويسهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى العناية والعلاج لمرضى القلب. وقد تم تكريم المشاركين.
والجدير بالذكر أن مستشفى البحرين التخصصي يحتوي على مركز أبولو للقلب وهو مركز متخصص لعلاج أمراض القلب مجهز على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة وبكادر طبي متخصص ومتكامل.
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