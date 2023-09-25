Tuesday, 26 September 2023 05:47 GMT

الدكتورة لمياء إبراهيم: الوقاية والكشف المبكر طريقنا إلى صحة أفضل

9/25/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الوقاية‭ ‬الثانوية‭. ‬والهدف‭ ‬منه‭ ‬تشخيص‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بمراحل‭ ‬المرض‭ ‬المبكرة‭. ‬يجرى‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬ونتيجة‭ ‬معالجة‭ ‬حالات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدل‭ ‬الشفاء‭. ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬توضح‭ ‬لنا‭ ‬الدكتورة‭ ‬لمياء‭ ‬ابراهيم‭ ‬استشاري‭ ‬تشخيص‭ ‬وتصوير‭ ‬أمراض‭ ‬الثدي‭ ‬بمركز‭ ‬الخليج‭ ‬الطبي‭ ‬والسكر‭ ‬أهمية‭ ‬وطرق‭ ‬تشخيص‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬حديثها‭ ‬قائلة‭:‬

يعتبر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الصحية‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وبنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬العربية‭. ‬

من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭. ‬فالكشف‭ ‬المبكر‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬العلاج‭ ‬الناجح‭ ‬وزيادة‭ ‬نسب‭ ‬الشفاء‭. ‬والفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭ ‬أمر‭ ‬أساسي،‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬لمستقبلٍ‭ ‬أفضل‭ ‬للمرأة‭ ‬ولأسرتها‭.‬

إن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لا‭ ‬يميز‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يصيب‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الخطر‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبن‭ ‬أيضًا‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬اليقظة‭ ‬والمبادرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬صحة‭ ‬الثدي‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭. ‬

والمؤكد‭ ‬أن‭ ‬فحص‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‭ (‬الماموغرام‭) ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أساليب‭ ‬التصوير‭ ‬شيوعًا‭ ‬ودقة‭ ‬حيث‭ ‬يمكنه‭ ‬اكتشاف‭ ‬التغيرات‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬أنسجة‭ ‬الثدي‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحديدها‭ ‬خلال‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الروتيني‭. ‬وقد‭ ‬أثبت‭ ‬فعاليته‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العلاج‭ ‬الناجح‭ ‬والشفاء‭. ‬وفي‭ ‬النساء‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًا‭ ‬يستخدم‭ ‬التصوير‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬لفحص‭ ‬الثدي‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التصوير‭ ‬الإشعاعي،‭ ‬فإن‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬للثدي‭ ‬والفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الروتيني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطباء‭ ‬المختصين‭ ‬يعتبر‭ ‬عادات‭ ‬قيمة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬ملمس‭ ‬وتكوين‭ ‬الثدي‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تغيرات‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نلجأ‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭.‬

من‭ ‬الضروري‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬له‭ ‬عوامل‭ ‬خطر‭ ‬متنوعة‭. ‬بينما‭ ‬تعتبر‭ ‬بعض‭ ‬العوامل،‭ ‬مثل‭ ‬العمر‭ ‬والوراثة،‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬السيطرة‭.‬

إن‭ ‬اتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬مثل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬صحي،‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بانتظام،‭ ‬وتقليل‭ ‬استهلاك‭ ‬الكحول‭ ‬وتجنب‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ،‭ ‬قد‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بعوامل‭ ‬الخطر‭ ‬الفردية‭ ‬لدينا‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬التاريخ‭ ‬العائلي‭ ‬والتاريخ‭ ‬الطبي‭ ‬الشخصي‭ ‬وبعض‭ ‬الجينات‭ ‬الوراثية‭ ‬على‭ ‬احتمالية‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬مع‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬يمكننا‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬فحص‭ ‬شخصية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لاحتياجاتنا‭ ‬الفردية‭. ‬

كما‭ ‬ان‭ ‬الفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬خيار،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬ضرورة؛‭ ‬حيث‭ ‬يمكّننا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المرأة،‭ ‬وكشف‭ ‬المشاكل‭ ‬المحتملة‭ ‬للثدي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬وهذا‭ ‬يوفر‭ ‬خيارات‭ ‬العلاج‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬والشفاء‭. ‬

دعونا‭ ‬نضع‭ ‬الفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أولوياتنا‭. ‬لنشجع‭ ‬أحباءنا‭ ‬وأصدقاءنا‭ ‬وزملاءنا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬هدا‭ ‬الوعي‭. ‬ان‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬هو‭ ‬أقوى‭ ‬سلاح‭ ‬لدينا‭. ‬لنتحد‭ ‬ونتحرك‭ ‬بمعرفة‭ ‬والتزام‭ ‬بالفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭ ‬لنسعى‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬أعباء‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬المدمر‭.‬

MENAFN25092023000055011008ID1107139262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث