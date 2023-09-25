الدكتورة لمياء إبراهيم: الوقاية والكشف المبكر طريقنا إلى صحة أفضل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يعتبر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الصحية‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وبنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬العربية‭. ‬

من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭. ‬فالكشف‭ ‬المبكر‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬العلاج‭ ‬الناجح‭ ‬وزيادة‭ ‬نسب‭ ‬الشفاء‭. ‬والفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭ ‬أمر‭ ‬أساسي،‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬لمستقبلٍ‭ ‬أفضل‭ ‬للمرأة‭ ‬ولأسرتها‭.‬

إن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لا‭ ‬يميز‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يصيب‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الخطر‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبن‭ ‬أيضًا‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬اليقظة‭ ‬والمبادرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬صحة‭ ‬الثدي‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭. ‬

والمؤكد‭ ‬أن‭ ‬فحص‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‭ (‬الماموغرام‭) ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أساليب‭ ‬التصوير‭ ‬شيوعًا‭ ‬ودقة‭ ‬حيث‭ ‬يمكنه‭ ‬اكتشاف‭ ‬التغيرات‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬أنسجة‭ ‬الثدي‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحديدها‭ ‬خلال‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الروتيني‭. ‬وقد‭ ‬أثبت‭ ‬فعاليته‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العلاج‭ ‬الناجح‭ ‬والشفاء‭. ‬وفي‭ ‬النساء‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًا‭ ‬يستخدم‭ ‬التصوير‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬لفحص‭ ‬الثدي‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التصوير‭ ‬الإشعاعي،‭ ‬فإن‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬للثدي‭ ‬والفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الروتيني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطباء‭ ‬المختصين‭ ‬يعتبر‭ ‬عادات‭ ‬قيمة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬ملمس‭ ‬وتكوين‭ ‬الثدي‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تغيرات‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نلجأ‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭.‬

من‭ ‬الضروري‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬له‭ ‬عوامل‭ ‬خطر‭ ‬متنوعة‭. ‬بينما‭ ‬تعتبر‭ ‬بعض‭ ‬العوامل،‭ ‬مثل‭ ‬العمر‭ ‬والوراثة،‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬السيطرة‭.‬

إن‭ ‬اتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬مثل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬صحي،‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بانتظام،‭ ‬وتقليل‭ ‬استهلاك‭ ‬الكحول‭ ‬وتجنب‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ،‭ ‬قد‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بعوامل‭ ‬الخطر‭ ‬الفردية‭ ‬لدينا‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬التاريخ‭ ‬العائلي‭ ‬والتاريخ‭ ‬الطبي‭ ‬الشخصي‭ ‬وبعض‭ ‬الجينات‭ ‬الوراثية‭ ‬على‭ ‬احتمالية‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬مع‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬يمكننا‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬فحص‭ ‬شخصية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لاحتياجاتنا‭ ‬الفردية‭. ‬

كما‭ ‬ان‭ ‬الفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬خيار،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬ضرورة؛‭ ‬حيث‭ ‬يمكّننا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المرأة،‭ ‬وكشف‭ ‬المشاكل‭ ‬المحتملة‭ ‬للثدي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬وهذا‭ ‬يوفر‭ ‬خيارات‭ ‬العلاج‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬والشفاء‭. ‬

دعونا‭ ‬نضع‭ ‬الفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أولوياتنا‭. ‬لنشجع‭ ‬أحباءنا‭ ‬وأصدقاءنا‭ ‬وزملاءنا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬هدا‭ ‬الوعي‭. ‬ان‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬هو‭ ‬أقوى‭ ‬سلاح‭ ‬لدينا‭. ‬لنتحد‭ ‬ونتحرك‭ ‬بمعرفة‭ ‬والتزام‭ ‬بالفحص‭ ‬المنتظم‭ ‬للثدي‭ ‬لنسعى‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬أعباء‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬المدمر‭.‬