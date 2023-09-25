الدكتور كاظم زبر: لا يوجد عرض يدل على الإصابة بسرطان البروستات في مراحله المبكرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عادة‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬تشخيص‭ ‬الإصابة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬حدثًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬للقلق‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬يكون‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محصورًا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬غدة‭ ‬البروستات،‭ ‬وإن‭ ‬فرص‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات‭ ‬تكون‭ ‬أكبر،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬وأعراضه‭ ‬وكيفية‭ ‬علاجه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬الدكتور‭ ‬كاظم‭ ‬زبر‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬وجراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬بمستشفى‭ ‬الكندي‭.‬

* ما‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات؟‭ ‬وما‭ ‬أسبابه؟

‭-‬غدة‭ ‬البروستات‭ ‬غدة‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حبة‭ ‬الجوز‭ ‬موجودة‭ ‬عند‭ ‬الذكور‭ ‬فقط،‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الحوض‭ ‬ولها‭ ‬وضع‭ ‬تشريحي‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬التعقيد‭. ‬أما‭ ‬عملها‭ ‬فهي‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التبول‭ ‬وإنتاج‭ ‬السائل‭ ‬المنوي‭ ‬الضروري‭ ‬لتغذية‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬ونقلها‭.‬

وهي‭ ‬عرضة‭ ‬لعدة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬ولكن‭ ‬أهمها‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬نتحدث‭ ‬عنه‭ ‬الآن،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطانات‭ ‬شيوعاً‭.‬

ينمو‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬ببطء‭ ‬ويقتصر‭ ‬على‭ ‬الغدة‭ ‬فقط‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬ألا‭ ‬تسبب‭ ‬أضراراً‭ ‬جسيمة‭.‬

أسباب‭ ‬نشوء‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬البروستات‭ ‬ليس‭ ‬معروفاً‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬خطر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬ومنها‭: ‬

1‭ - ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭.‬

2-‭ ‬العرق‭: ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬عند‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوات‭ ‬البشرة‭ ‬الداكنة‭ ‬ويكون‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأكثر‭ ‬عدوانية‭.‬

3-‭ ‬التاريخ‭ ‬العائلي‭: ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬الأقرباء‭ ‬في‭ ‬العائلة‭ ‬مصابا‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬تزداد‭ ‬نسبة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭. ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬له‭ ‬جذور‭ ‬وراثية‭.‬

4-‭ ‬السمنة‭: ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬البروستات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بوزن‭ ‬صحي‭. ‬

* ما‭ ‬أعراض‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات؟

‭-‬قد‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭ ‬أو‭ ‬علامات‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬المرض‭ ‬المبكرة‭.‬

وعند‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض‭ ‬تكون‭ ‬كالآتي‭:‬

‭- ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التبول‭.‬

‭- ‬ضعف‭ ‬قوة‭ ‬التدفق‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬البول‭.‬

‭- ‬ظهور‭ ‬دم‭ ‬في‭ ‬البول‭.‬

‭- ‬ظهور‭ ‬دم‭ ‬في‭ ‬السائل‭ ‬المنوي‭.‬

‭- ‬ألم‭ ‬في‭ ‬عظم‭ ‬الحوض‭. ‬

‭- ‬فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬واضح‭. ‬

‭- ‬ضعف‭ ‬الانتصاب‭.‬

كيف‭ ‬يكون‭ ‬التشخيص؟

1-‭ ‬مقابلة‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬لسرد‭ ‬الأعراض‭ ‬ومناقشتها‭.‬

2-‭ ‬فحص‭ ‬الدم‭ ‬للمستضد‭ ‬النوعي‭ (‬ PSA ‭) ‬وهو‭ ‬بروتين‭ ‬تفرزه‭ ‬أنسجة‭ ‬البروستاتا‭ ‬ويصل‭ ‬إلى‭ ‬مجرى‭ ‬الدم‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭.‬

3-‭ ‬الالتراساوند‭ (‬محول‭ ‬الطاقة‭ ‬فوق‭ ‬الصوتي‭) ‬ويمكن‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬جدار‭ ‬البطن،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬المستقيم‭.‬

4-‭ ‬التصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬وهو‭ ‬ذو‭ ‬حساسية‭ ‬عالية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬السرطان‭ ‬إن‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬البروستات‭.‬

5-‭ ‬جمع‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬نسيج‭ ‬البروستات‭ ‬ويسمى‭ ‬خزعة‭ ‬البروستات‭.‬

6-‭ ‬مسح‭ ‬التصوير‭ ‬المقطعي‭ (‬المسح‭ ‬الذري‭ ‬البوزيتروني‭). ‬

ولا‭ ‬يحتاج‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬لإجراء‭ ‬كل‭ ‬الاختبارات‭ ‬ولكن‭ ‬الطبيب‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيحدد‭ ‬نوع‭ ‬أداة‭ ‬التشخيص‭ ‬حسب‭ ‬الضرورة‭.‬

* ما‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج؟

‭-‬تعتمد‭ ‬خيارات‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬عوامل،‭ ‬مثل‭ ‬معدل‭ ‬سرعة‭ ‬نمو‭ ‬الورم‭ ‬السرطاني‭ ‬ومدى‭ ‬انتشاره،‭ ‬وصحة‭ ‬المريض‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفوائد‭ ‬المحتملة‭ ‬أو‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬من‭ ‬العلاج‭.‬

1-‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬هو‭ ‬المراقبة‭ ‬الدقيقة‭ ‬للورم،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬بطيء‭ ‬النمو‭. ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاحترازات‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭.‬

2‭- ‬الجراحة‭ ‬لإزالة‭ ‬غدة‭ ‬البروستات‭ (‬الاستئصال‭ ‬الجذري‭). ‬

وبعض‭ ‬الأنسجة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العقد‭ ‬الليمفاوية‭ ‬المحيطة،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬بشق‭ ‬البطن‭ ‬أو‭ ‬بالمنظار‭.‬

3-‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬خارجياً‭ ‬أو‭ ‬داخلياً‭.‬

4-‭ ‬العلاج‭ ‬بالهرمونات‭: ‬هو‭ ‬علاج‭ ‬لمنع‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬الذكري،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬على‭ ‬التستوستيرون‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬قطع‭ ‬إمداد‭ ‬الهرمون‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬أو‭ ‬نموها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أبطأ‭.‬

5-‭ ‬جراحة‭ ‬استئصال‭ ‬الخصيتين‭ ‬لتقليل‭ ‬وجود‭ ‬الهرمون‭ ‬الذكري‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

6-‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭.‬

7-‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭: ‬يعتمد‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬جهاز‭ ‬الجسم‭ ‬المناعي‭ ‬لمحاربة‭ ‬السرطان‭.‬

وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬للبروستات‭ ‬مهماً‭ ‬جداً‭ ‬لتشخيص‭ ‬ورصد‭ ‬الحالة‭ ‬المرضية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬التشافي‭ ‬وفاعلية‭ ‬العلاج‭.‬