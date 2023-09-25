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الهلال والنصر إلى دور الـ 16

9/25/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأهل‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الجبلين‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ32،‭ ‬وسيطر‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬روبن‭ ‬نيفيز‭ ‬للهلال‭ ‬بهدف‭ ‬اللقاء‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭.‬

واستعرض‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬قوته‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬5‭-‬1‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬ليتأهل‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬وافتتح‭ ‬النجم‭ ‬السنغالي‮
‬ساديو‭ ‬ماني‮
‬التسجيل‭ ‬لفريق‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬16‭ .‬

وتعادل‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬كونراد‭ ‬ميشالاك،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أمطر‭ ‬النصر‭ ‬شباك‭ ‬أحد‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬سجلها‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ ‬وأندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬وأيمن‭ ‬يحيى‭ ‬سالم‭ ‬وسامي‭ ‬خليل‭ ‬النجعي‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬62‭ ‬و73‭ ‬و81‭ ‬و86‭.‬

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