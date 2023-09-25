الهلال والنصر إلى دور الـ 16

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تأهل فريق الهلال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الجبلين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، ضمن مباريات دور الـ32، وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول، فيما تقدم روبن نيفيز للهلال بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64 من عمر المباراة.
واستعرض فريق النصر قوته أمام أحد وتغلب عليه 5-1 امس الاثنين في دور الـ 32 ليتأهل على حسابه إلى دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وافتتح النجم السنغالي
ساديو ماني
التسجيل لفريق النصر في شباك أحد في الدقيقة 16 .
وتعادل أحد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بهدف سجله كونراد ميشالاك، وفي الشوط الثاني أمطر النصر شباك أحد بأربعة أهداف سجلها سيكو فوفانا وأندرسون تاليسكا وأيمن يحيى سالم وسامي خليل النجعي في الدقائق 62 و73 و81 و86.
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