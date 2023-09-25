الهلال والنصر إلى دور الـ 16

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعرض‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬قوته‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬5‭-‬1‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬ليتأهل‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬وافتتح‭ ‬النجم‭ ‬السنغالي‮

‬ساديو‭ ‬ماني‮

‬التسجيل‭ ‬لفريق‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬16‭ .‬

وتعادل‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬كونراد‭ ‬ميشالاك،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أمطر‭ ‬النصر‭ ‬شباك‭ ‬أحد‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬سجلها‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ ‬وأندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬وأيمن‭ ‬يحيى‭ ‬سالم‭ ‬وسامي‭ ‬خليل‭ ‬النجعي‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬62‭ ‬و73‭ ‬و81‭ ‬و86‭.‬