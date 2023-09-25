توقيع اتفاقية رعاية بين نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وشركة شوبارد - مركز البحرين للمجوهرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقام‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬أسامه‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬شيرازي‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭.‬

وأشاد‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بوحجي‭ ‬بالتعاون‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬شوبارد‭ - ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬مختلف‭ ‬السباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للارتقاء‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الدولية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المختلفة‭ ‬ودورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وإنجاح‭ ‬البطولات‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬شيرازي‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬شركة‭ ‬شوبارد‭ - ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفعنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الدولية‭.‬



