(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار توجيهات وجهود الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بعقد شراكات التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية بما يتماشى مع الخطوات التطويرية واستضافة مملكة البحرين للبطولات وسباقات الخيل الدولية، تم توقيع اتفاقية رعاية بين نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وشركة شوبارد - مركز البحرين للمجوهرات تقضي برعاية شركة شوبارد - مركز البحرين للمجوهرات المورد الرئيسي للساعات والمجوهرات المساندة للسباقات الدولية، واعتمادها لتكون ضابط الوقت الرسمي لسباقات نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
وقام بتوقيع الاتفاقية السيد يوسف أسامه بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والسيد أحمد شيرازي المدير الإداري لمركز البحرين للمجوهرات.
وأشاد السيد يوسف بوحجي بالتعاون والدعم المستمر الذي تقدمه شركة شوبارد - مركز البحرين للمجوهرات في رعاية مختلف السباقات والبطولات التي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بما يسهم في دعم الجهود المبذولة للارتقاء وتطوير رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين وتعزيز مكانتها على الخريطة الدولية، منوهاً بأهمية هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المختلفة ودورها الفعال في دعم وإنجاح البطولات وسباقات الخيل الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه أكد السيد أحمد شيرازي اهتمام وحرص شركة شوبارد - مركز البحرين للمجوهرات على المساهمة في دعم رياضة الفروسية وسباق الخيل التي تشهد تطوراً بارزاً على المستويين المحلي والدولي بفضل الجهود المبذولة من قبل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة المساهمة في دعم هذه الجهود التي جعلت لمملكة البحرين مكانة متميزة على الخريطة الدولية.
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