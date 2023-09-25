ناصر بن حمد يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن استضافة مملكة البحرين للجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية 2023 يضع المملكة على خارطة الرياضة العالمية البارالمبية ويعكس الثقة الدولية بقدراتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية.
جاء ذلك لدى استقبال سموه رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
ورحب سموه بالسيد أندرو بارسونز منوها بالجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز مسيرة الرياضات البارالمبية في مختلف دول العالم ومن بينها المملكة، مثمناً سموه ثقة اللجنة البارالمبية الدولية بمنح البحرين استضافة الإجتماع وهو ما يؤكد اهتمام المملكة بدعم فئة ذوي العزيمة متمنيا للجنة البارالمبية الدولية التوفيق والنجاح.
وبدوره تقدم السيد أندرو بارسونز بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال معربا عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية وهو ما يعكس الجهود المبذولة باللجنة البارالمبية البحرينية.
MENAFN25092023000055011008ID1107139258
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.