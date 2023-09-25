ناصر بن حمد يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أندرو‭ ‬بارسونز‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

ورحب‭ ‬سموه‭ ‬بالسيد‭ ‬أندرو‭ ‬بارسونز‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬المملكة،‭ ‬مثمناً‭ ‬سموه‭ ‬ثقة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بمنح‭ ‬البحرين‭ ‬استضافة‭ ‬الإجتماع‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬اهتمام‭ ‬المملكة‭ ‬بدعم‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬متمنيا‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وبدوره‭ ‬تقدم‭ ‬السيد‭ ‬أندرو‭ ‬بارسونز‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الضيافة‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬باللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭.‬



