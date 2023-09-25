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ناصر بن حمد يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

9/25/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬2023‭ ‬يضع‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬البارالمبية‭ ‬ويعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الدولية‭ ‬بقدراتها‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أندرو‭ ‬بارسونز‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

ورحب‭ ‬سموه‭ ‬بالسيد‭ ‬أندرو‭ ‬بارسونز‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬المملكة،‭ ‬مثمناً‭ ‬سموه‭ ‬ثقة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بمنح‭ ‬البحرين‭ ‬استضافة‭ ‬الإجتماع‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬اهتمام‭ ‬المملكة‭ ‬بدعم‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬متمنيا‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وبدوره‭ ‬تقدم‭ ‬السيد‭ ‬أندرو‭ ‬بارسونز‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الضيافة‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬باللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭.‬


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