ناصر بن حمد يشيد بالإنجاز العالمي للمصارع أحمد تاج الدين

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- Akhbar Al Khaleej) أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالإنجاز الذي حققه لاعب منتخب المصارعة أحمد تاج الدين إثر فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة بوزن 97 كيلوجراما وتأهله لأولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي.
جاء ذلك خلال استقبال سموه اللاعب بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اللاعب أحمد تاج الدين بالإنجاز التاريخي العالمي، وأثنى على ما قدمه من مستوى متميز في بطولة العالم ليطيح بنخبة من الأبطال الأولمبيين ويؤكد جاهزيته للمنافسة على احدى الميداليات الملونة في أولمبياد باريس 2024.
كما أشاد سموه بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ودعم سموه لمختلف الرياضات من بينها الألعاب القتالية التي شهدت طفرة كبيرة، منوها كذلك بالدور الذي يقوم به المجلس البحريني للألعاب القتالية والاتحاد البحريني للمصارعة في إعداد اللاعبين وتهيئتهم للمنافسات الخارجية، متمنيا للاعب دوام التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة.
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