ناصر بن حمد يشيد بالإنجاز العالمي للمصارع أحمد تاج الدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬اللاعب‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وهنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬بالإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬العالمي،‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ليطيح‭ ‬بنخبة‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬الأولمبيين‭ ‬ويؤكد‭ ‬جاهزيته‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬احدى‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬لمختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة،‭ ‬منوها‭ ‬كذلك‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمصارعة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للمنافسات‭ ‬الخارجية،‭ ‬متمنيا‭ ‬للاعب‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‭.‬

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