بصمات عشريني تفضح ادعاءه عدم اشتراكه في سرقة أموال جمعية خيرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬موظفي‭ ‬الجمعية‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬مجهولين‭ ‬قاموا‭ ‬بإتلاف‭ ‬الباب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشقة‭ ‬التابعة‭ ‬للجمعية‭ ‬والباب‭ ‬الداخلي‭ ‬لإحدى‭ ‬الغرف‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الخزنة‭ ‬التابعة‭ ‬للجمعية،‭ ‬وتبين‭ ‬بعد‭ ‬حصر‭ ‬المسروقات‭ ‬اختفاء‭ ‬20‭ ‬حصالة‭ ‬يقدر‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬بحوالي‭ ‬600‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إتلاف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنقولات،‭ ‬وقدرت‭ ‬قيمة‭ ‬التلفيات‭ ‬بمبلغ‭ ‬1050‭ ‬دينارا‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬التحريات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الفاعلين‭ ‬حيث‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬كان‭ ‬برفقة‭ ‬ابن‭ ‬خالته‭ ‬وحضر‭ ‬إليهما‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬وطلب‭ ‬منهما‭ ‬توصيله‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سار‭ ‬لجلب‭ ‬أغراض،‭ ‬وعندما‭ ‬نزل‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬عاد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬الأغراض،‭ ‬فوافق‭ ‬وعندها‭ ‬أبلغه‭ ‬بأنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بسرقة‭ ‬الجمعية‭ ‬الخيرية،‭ ‬وأن‭ ‬عليه‭ ‬المراقبة‭ ‬فقط،‭ ‬وبسبب‭ ‬خوفه‭ ‬لم‭ ‬يعترض‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬كسر‭ ‬قفل‭ ‬باب‭ ‬الجمعية‭ ‬ودخلا‭ ‬إليها‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬دوره‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬وقام‭ ‬الثاني‭ ‬بوضع‭ ‬المسروقات‭ ‬داخل‭ ‬حقيبة‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬حملها‭ ‬إلى‭ ‬السيارة،‭ ‬فيما‭ ‬أقر‭ ‬صديقهما‭ ‬بأنه‭ ‬قام‭ ‬بتوصيلهما‭ ‬بسيارته‭ ‬وانتظر‭ ‬مدة‭ ‬ساعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عادا‭ ‬وهما‭ ‬يحملان‭ ‬أغراضا،‭ ‬وبعدها‭ ‬قام‭ ‬بتوصيل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬إلى‭ ‬بيته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬ماذا‭ ‬فعلا‭.‬

وبضبط‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬أنكر‭ ‬قيامه‭ ‬بالسرقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬وقت‭ ‬حدوث‭ ‬الجريمة،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬لماذا‭ ‬ادعى‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أنه‭ ‬اشترك‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬الجمعية‭ ‬الخيرية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬شعبة‭ ‬مختبر‭ ‬البحث‭ ‬الجنائي‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خلايا‭ ‬بشرية‭ ‬مرفوعة‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الجريمة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬46‭ ‬أسبقية،‭ ‬فأسندت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تهمة‭ ‬السرقة‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬والمتهم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات‭.‬